Altes Landratsamt in Leverkusen: Opladen hätte ein Juwel für Hochzeiten

Leverkusen -

Das Haus verströmt die früher übliche repräsentative Pracht – im Prinzip jedenfalls. Allerdings stören die dauerhaft herunter gelassenen Rollläden im Erdgeschoss. Die Archivare wissen, warum das so sein muss. Aber Passanten nicht.



Nachdem kurz vor Weihnachten die CDU dafür geworben hat, das ehemalige Landratsamt des Rhein-Wupper-Kreises schnell zu sanieren, legt nun Opladen plus eine Idee nach. Die Ratsfrakion der Stadtteil-Partei will in dem Bau von 1914 eine Anlaufstelle für die Bürger einrichten, vor allem aber den Rhein-Wupper-Saal für Trauungen nutzen.



Schön – und gefährlich: Die Decke des Rhein-Wupper-Saals im früheren Landratsamt könnte herabstürzen. Ralf Krieger Foto:

Nur: Dessen Decke droht herabzustürzen – die Metallträger der Holzkonstruktion sind so verrostet, dass Gutachter eine Gefahr sehen. Deshalb ist der Saal, in dem früher der Kreistag seine Sitzungen abhielt, seit 2020 für jegliche Nutzung gesperrt. Für Beschäftigte des Stadtarchivs, die den großen Saal passieren müssen, um in einen anderen Teil des Gebäudes zu gelangen, wurde an der Seite ein Gang abgetrennt.



Daran wird sich aus Sicht des Baudezernats frühestens 2023 etwas ändern. Dann könne man die Sanierung der Konstruktion vielleicht in Angriff nehmen. Wie, muss noch entschieden werden. Eine originalgetreue Restaurierung ist nach heutigen Preisen mit 1,7 Millionen Euro veranschlagt; der Einbau einer einfacheren Decke würde wohl knapp eine Million Euro kosten.



„Ein Juwel“

Während die CDU zunächst mal in Sachen Sanierung aufs Gaspedal tritt und keinesfalls bis 2023 warten will, ist Opladen plus schon einen Schritt weiter. Mit Blick darauf, dass der Sitz des untergegangenen Rhein-Wupper-Kreises „ein außergewöhnlich schönes Gebäude in außergewöhnlich schöner Umgebung“ ist, finden Markus Pott und Oliver Faber das Haus auf dem Frankenberg untergenutzt. Besuche man es, sei man „überrascht, über welch schönes Juwel die Stadt Leverkusen verfügt“. Die Nutzung als Stadtarchiv, das auch ohne Pandemie-Einschränkungen immer nur von wenigen Besuchern nach Anmeldung besucht werden kann, werde dem Potenzial des Baus nicht gerecht.



Die Freitreppe können sich Pott und Faber als wunderbares Ambiente für eine Hochzeitsgesellschaft vorstellen; auch der Kreispark biete eine überaus schöne Kulisse. Das Diktum von Opladen plus: „Das Landratsamt kommt derzeit einem Schmuckstück gleich, das in einem Tresor die Zeit verschläft. Das Potenzial dieser wunderschönen Adresse gehört mehr genutzt als bisher.“