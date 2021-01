Leverkusen -

In gleich 16 Tagesordnungspunkten wird sich der Leverkusener Stadtrat, der am Mittwoch, 20. Januar, ab 15 Uhr im Ratssaal tagt mit dem Thema Autobahn-Planung im Bereich Leverkusen befassen. Dabei geht es zentral darum, die gegenüber Leverkusen rücksichtslose Planung des Bundesverkehrsministeriums abzuwehren, worin die jeweils preiswerteste Variante einer Verbreiterung in der bestehenden Höhenlage von A1 und A3 vorgesehen ist. Sich dagegen zur Wehr zu setzen, fordert auch die Interessengemeinschaft Schleswig-Holstein-Siedlung in einem weiteren Antrag an Oberbürgermeister Uwe Richrath.