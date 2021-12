Arbeiten an der L108: Straßensanierung in Rheindorf ruht bis Januar 2022

Leverkusen -

Die umfangreichen Straßensanierungsarbeiten in Rheindorf ruhen nach Abschluss der Arbeiten an der Elbestraße und der Masurenstraße bis zum 9. Januar. Das teilte Straßen NRW am Freitag mit. So sollen die Sanierungen voraussichtlich am Montag, 10. Januar, wiederaufgenommen werden. Dann beginnen die Arbeiten auf der L108, Solinger Straße, zwischen Weichselstraße und Oderstraße.



Die Fahrbahndecke wird dort unter halbseitiger Sperrung saniert und eine Einbahnstraße eingerichtet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für die Dauer der Arbeiten 30 km/h. Für Fußgänger wird im Bereich Pregelstraße eine mobile Ampel installiert. Der Verkehr aus Opladen wird über die Solinger Straße auf einer Spur entlang des Baufeldes geführt. Aus Rheindorf werden Fahrzeuge über die Weichselstraße und Oderstraße auf die Solinger Straße geleitet. Auf den Strecken werden Halteverbotszonen eingerichtet. Die Arbeiten sollen etwa vier Wochen dauern. (hge)