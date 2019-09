Aufsteiger kommt in die BayArena

Die Tabelle sagt nach bislang drei absolvierten Spielen zwar noch nicht wirklich etwas aus. Dennoch: Die Werkself steht mit sieben von neun möglichen geholten Punkten auf Rang 4 und damit in der Spitzengruppe der Ersten Fußball-Bundesliga. Dort also, wo sie sich ihrem Selbstverständnis nach auch verortet. Am heutigen Samstag steht zunächst das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm. In der kommenden Woche dann empfangen die Kicker von Bayer 04 daheim in Leverkusen den Aufsteiger Union Berlin, der jüngst eben diesen scheinbar übermächtigen Meisterschaftsfavoriten aus dem Ruhrgebiet schlagen konnte. Es ist also Vorsicht geboten für Trainer Peter Bosz und sein Team.

Angepfiffen wird die Partie gegen Union Berlin am Samstag, 21. September, um 15.30 Uhr in der BayArena. Wer das Spiel live vor Ort sehen möchte, kommt mit ein wenig Glück gratis in die BayArena. Der „Leverkusener Anzeiger/Kölner Stadt-Anzeiger“ verlost nämlich dreimal zwei Eintrittskarten für das Stadion unter all jenen Leserinnen und Lesern, die sich bis Montagabend, 16. September, 24 Uhr, mit der richtigen Lösung zu unten stehender Frage an uns wenden. Und zwar entweder per Telefon unter ? 01378 / 90 60 85 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk wesentlich teurer). Oder per SMS an ? 996 99. Bitte geben Sie in diesem Fall das Kennwort RRG85 sowie die Lösung ein (0,50 Cent pro SMS). Die zu beantwortende Frage lautet:

Mit welchem Ergebnis endete das bislang einzige Heimspiel der Werkself gegen Union Berlin in der Fußballhistorie (DFB-Pokal, Saison 2017/18)?

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und können ihre Tickets bis Freitag, 20. September, täglich von 11 bis 17 Uhr im Sekretariat unserer Redaktion in Wiesdorf, Friedrich-Ebert-Platz 5, abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Aktion ist nur für volljährige Personen möglich.