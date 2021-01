Leverkusen -

Fast komplett Seit’ an Seit’ marschieren Leverkusens Politiker jetzt im Kampf gegen eine Mega-Stelze und einen Kahlschlag längs der Autobahn 3, der diverse Häuser zum Opfer fallen müssten. Am Mittwochnachmittag war im Stadtrat nur Markus Beisicht vom rechten „Aufbruch Leverkusen“ nicht bereit, sich dem Antrag von sieben Ratsgruppierungen anzuschließen. Tags zuvor hatten CDU, SPD, Grüne, Bürgerliste, Opladen plus, FDP und Linke einen gemeinsamen Antrag vorgelegt (wir berichteten). Darin wird erstmals skizziert, wie die November-Entscheidung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), weder für den Ausbau der A 1 noch für den der A 3 irgendwelche Tunnel vorzusehen.