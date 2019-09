Balkantrasse doch schon freigegeben

Weil die restlichen Arbeiten schneller als erwartet abgeschlossen werden konnten, ist der letzte Abschnitt des Radwanderweges Balkantrasse in Opladen bereits am Freitag freigegeben worden. Damit steht Radfahrern und Wanderern ab sofort eine durchgehende Verbindung von Remscheid-Lennep über Wermelskirchen und Burscheid bis Opladen zur Verfügung. In den 850 Meter langen Abschnitt wurde ein halbe Million Euro investiert. Anfang 2020 folgt noch eine neue Ausschilderung. (ger)