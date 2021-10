Banner in ganz Leverkusen: Naturgut bringt neue Klimakampagne auf den Weg

Leverkusen -

„Klimaschutz, jeden Tag! Du bist wichtig!“: Diese Worte grüßen ab sofort von einem sechs Meter messenden Banner an der Grundschule Bergisch Neukirchen. Es ist das erste mit dem brandneuen Slogan der Klimakampagne des Fördervereins Naturgut Ophoven und wurde von den Energiesprechern der Schule aufgehängt.

Für den Klimaschutz macht sich das Naturgut schon seit vielen Jahren stark, jetzt war es Zeit für einen Relaunch der Kampagne: „Wir haben dazu den neuen Slogan „Klimaschutz, jeden Tag! Du bist wichtig!“ entwickelt, um zu zeigen, dass es auf jeden Menschen ankommt. Das Verhalten von jedem einzelnen – egal ob im Verkehr, beim Heizen oder beim Einkaufen, alle können etwas tun“, erklärt Ute Rommeswinkel vom Naturgut. Dass auch kleine Dinge im Alltag dem Klima helfen können, genau daran sollen die Banner die Menschen in Leverkusen erinnern.

Viele Tipps fürs Klima

Sie werden nun an Gemeindehäusern, Schulen oder Kindergärten im Stadtgebiet aufgehängt. Dazu gibt es bei regelmäßigen Aktionen Tipps und Infos zum Klimaschutz und Ressourcensparen. In einer ergänzenden Social-Media-Kampagne zeigt der Förderverein, wie man jeden Tag durch kleine Verhaltensänderungen etwas tun kann: So sollen kleine Klima-Challenges wie „Wer schafft es, eine Woche regional einzukaufen oder eine Woche ohne Wasser aus der Plastikflasche auszukommen?“ Anstoß geben.

Auch die Optik des Infostands, mit dem der Förderverein des Naturguts in Sachen Klimaschutz auf Stadtfesten oder Wochenmärkten in Leverkusen unterwegs ist, wurde aufgemöbelt. Neben Anregungen zum Energiesparen, zur umweltfreundlichen Mobilität und zum klimafreundlichen Essen im Alltag können Kinder und Erwachsene am Glücksrad spannende Fragen zum Klimaschutz beantworten und kleine Preise gewinnen. (dre)