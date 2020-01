Bauarbeiten der Bahn: Park&Ride-Parkplatz am Wiesdorfer Bahnhof ab Ende Januar gesperrt

Leverkusen -

Pendler, die bislang auf dem Park&Ride-Parkplatz am Wiesdorfer Bahnhof geparkt haben, müssen sich demnächst einen neuen Stellplatz suchen. Denn ab dem 27. Januar ist der Parkplatz an der Heinrich-von-Stephan-Straße gesperrt, bis Ende 2023 – das kündigt die Deutsche Bahn an. Die braucht die Fläche als Baustellengelände für ihre Arbeiten an den S-Bahngleisen im Rahmen des RRX-Ausbaus.



Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) soll in Zukunft die Städte Köln und Dortmund (und somit auch Leverkusen) verbinden und einen 15-Minuten-Takt der Züge ermöglichen. Dazu muss die Strecke aber ausgebaut werden: Unter anderem entstehen zwischen Köln und Düsseldorf-Benrath durchgängig vier Gleise.

In Leverkusen und Langenfeld hat die S-Bahn aber noch eingleisige Abschnitte. Die werden nach Angaben der Deutschen Bahn auf rund 2,5 Kilometern ausgebaut. Zukünftig sollen dann Güterzüge, die heute auf den Ferngleisen fahren – die ebenfalls von Regionalzügen genutzt werden –, auf die S-Bahn-Strecken verlagert werden. So werden freie Kapazitäten für den RRX geschaffen und der Betriebsablauf wird verbessert, argumentiert die Bahn.



Gleichzeitig mit dem Gleisausbau wird auch der Bahnhof Leverkusen-Mitte barrierefrei ausgebaut und soll drei Aufzüge erhalten. Zudem erneuert die Bahn die Leit- und Sicherungstechnik und es setzt Schallschutzmaßnahmen um. Als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze verweist die Bahn auf die Stellplätze unter der Stelze oder auf die Parkhäuser in der Innenstadt, die allerdings kostenpflichtig sind.



Sperrung an der Heinrich-von-Stephan-Straße



Die Heinrich-von-Stephan-Straße in Wiesdorf ist von den RRX-Arbeiten besonders betroffen: Nachdem vergangenes Jahr bereits eine Spundwand in der Straße eingebaut und diverse kleinere Leitungen verlegt wurden, starten Ende Januar Arbeiten an einer Ferngasleitung. Die Arbeiten beginnen laut Bahn im Bereich der Manforter Straße. Bis August soll die Baustelle dann in mehreren Bauabschnitten zum Bahnhof „wandern“.



Im Anschluss plant die Bahn (voraussichtlich in entgegengesetzter Richtung), die Heinrich-von-Stephan-Straße mit neuem Asphalt und neuem Bürgersteig wiederherzurichten. Aus bautechnischen Gründen muss aber der jeweilige Bereich komplett gesperrt werden, betont die Bahn. Für den ersten Bauabschnitt von Ende Januar bis Anfang März heißt das: die Einfahrt in die Heinrich-von-Stephan-Straße ist nur aus Richtung Bahnhof möglich. Eine Umleitung wird eingerichtet.

