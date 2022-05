Baustelle in Leverkusen-Rheindorf: Solinger Straße nach Opladen wird am Montag gesperrt

Leverkusen -

Diese Sperrung wird länger andauern. Straßen NRW lässt die Solinger Straße (L219) nunmehr im Abschnitt zwischen der S-Bahn-Station Rheindorf und Opladen sanieren. Von Montagmorgen an ist der Abschnitt ab der Brücke über die Bahntrasse bis zur Einmündung Pescher Busch für zunächst etwa vier Wochen voll gesperrt.



Dann werden die Fahrbahn sowie der Rad- und Gehweg saniert. Die Zufahrt zur S-Bahn-Station kann in dieser Zeit nur aus Richtung Rheindorf erfolgen. Fußgänger und Radfahrer werden von der Opladener Seite her über die Straße Am Hauweg geleitet.



Der Fahrzeugverkehr wird nun über Langenfeld-Reusrath umgeleitet, die Strecke ist als U10 beziehungsweise U20 ausgeschildert.

In der abschließenden dritten Bauphase wird die L291 voraussichtlich ab Mitte Juni zwischen der Einmündung Am Hauweg und der Verbindung zur L288 (Raoul-Wallenberg-Straße) gesperrt.