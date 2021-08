Bayer 04 Leverkusen: Heimspiel-Auftakt mit Fans und klaren Corona-Regeln

Leverkusen -

Es geht wieder los mit dem Fußball in Leverkusen. Zumindest nach dem Motto „irgendwie“: Irgendwie wieder richtig. Und irgendwie doch mit angezogener Handbremse. Wenn am Samstag, 21. August, die Werkself um 18.30 Uhr in der BayArena die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zum ersten Heimspiel der neuen Bundesligasaison empfängt, dann dürfen einerseits nach Monaten der leeren Ränge, in denen die Fans ob der Pandemie auf den Fernseher angewiesen waren, um Bayer 04 Fußball spielen zu sehen, wieder Zuschauer ins Stadion.

Andererseits aber wird es kein volles Stadion geben, obwohl das beim Duell gegen die Konkurrenz vom Niederrhein normalerweise sicher wäre. Und: Es dürfen eben nicht alle rein, die gerne rein wollen.

Maximal 50 Prozent Auslastung

Die Fakten: In der derzeitigen Pandemiesituation haben die Bundesligavereine das Recht, maximal 50 Prozent ihrer jeweiligen Stadionkapazität zu nutzen – wohlgemerkt: nur die Sitzplätze, nicht die Stehplätze, die umgerüstet werden müssen. Für Leverkusen bedeutet dies: Gegen die Borussia dürfen 15 105 Menschen in die BayArena. 14 105 Tickets davon gehen an immunisierte Fans, sprich: An Fans, die einen vollständigen Impfnachweis oder einen Beweis über eine Genesung nach einer Covid-Infektion vorweisen können. 1000 Tickets sind für Kinder und Jugendliche vorgesehen, die mit einem aktuellen negativen Test Zugang zum Stadion erhalten. Letztlich also verfolgt Bayer 04 Leverkusen – ähnlich wie der rheinische Nachbar in Köln – eine G-2-Regelung – genesen oder geimpft – mit Ausnahmen für Kinder und Jugendliche.

„Gesellschaftliche Solidarität“

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro hatte jüngst in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (DPA) erklärt, dass es für den Fußball wie für die Gesellschaft allgemein erst dann wieder eine gewisse Form der Normalität im Leben geben könne, wenn man möglichst viele Menschen von einer Impfung gegen Covid überzeuge. Und Sportchef Rudi Völler hatte betont: Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit sei, der müsse auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen. Sprich: Der könne eben auch kein Fußballspiel der Bundesliga besuchen.

Eintrittskarten für die Partie gegen Mönchengladbach sind noch über die Internetseite von Bayer 04 erhältlich. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin wird am Spieltag gegen Vorlage des Impf- oder Genesungsnachweises beziehungsweise eines negativen Coronatests am Service-Punkt Ost sowie auf den Parkplätzen der Pendelbusse entsprechende Armbändchen verteilen. Mit ihnen kann man dann vor dem Spiel zu den Drehkreuzen am Eingang zum Block gelangen.

Wer dies am Freitag, 20. August, schon tun möchte, der kann sich nach Angaben des Vereins zwischen 10 und 18 Uhr entweder im Wiesdorfer Fanshop oder am Servicepunkt West der BayArena seine Zugangsberechtigung abholen. Die Sitzplätze im Stadion werden nach dem Schachbrettmuster verteilt, um den Mindestabstand zwischen den Fans zu gewährleisten.

Impfangebot vor dem Spiel

Vor dem Spiel bietet Bayer 04 zudem die Möglichkeit an, sich impfen zu lassen: Zwischen 15 und 18.30 Uhr werden an der Ost-Seite der BayArena vor dem Block B1/2 die Impfstoffe von Johnson und Johnson sowie Biontech/Pfizer an alle Interessierten verimpft – vollkommen unabhängig, ob sie auch das Fußballspiel sehen wollen oder aus welcher Stadt sie kommen. Für die Fans unter den Interessierten wichtig: Wer sich am Samstag also mit dem Johnson- und Johnson-Impfstoff impfen lässt, der hat zum nächsten Heimspiel am 11. September bereits den vollständigen Schutz.

Kinderarzt berät vor Ort

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Vorgelegt werden muss ein gültiger Personalausweis. Der Termin für eine Zweitimpfung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Impfzentrum im Erholungshaus Wiesdorf statt. Geimpft werden können alle Menschen ab 18 Jahren sowie Jugendliche ab zwölf Jahren, die jedoch von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden müssen. Vor Ort wird ein Kinderarzt eventuelle Fragen beantworten.

Auch Menschen, die bereits an Covid-19 erkrankt waren und bei denen nur eine Impfung vorgesehen und ausreichend ist, können sich impfen lassen. Dabei muss die Erkrankung nach schweren Verläufen mindestens sechs Monate zurückliegen und mit einem positiven PCR-Test nachgewiesen werden. Alternativ kann laut Bayer 04 ein Genesenen-Zertifikat per QR-Code in der Corona-Warn- oder CovPass-App vorgezeigt werden. Bei symptomlosen Verläufen müssen zwischen Erkrankung und Impfung mindestens vier Wochen liegen.