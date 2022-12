Ein betrunkener Leverkusener ist in der Nacht zu Mittwoch in Köln-Weiden gegen eine Straßenbahn der Linie 1 gelaufen. Nach Ermittlungen der Polizei soll der 34-Jährige gegen 1 Uhr versucht haben, den Bahnübergang zur Haltestelle Weiden- Zentrum bei Rot zu überqueren, als er gegen die vorbeifahrende Bahn stieß und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Rettungskräfte behandelten den Verletzten ambulant am Unfallort. (ger)