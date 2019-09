Bewerbungen bei der Stadt bis Ende September möglich

Von Personalausweis über Wohngeld bis hin zu Jugendförderung und Bauanträgen – das alles kann man in den Ausbildungen bei der Verwaltung der Stadt Leverkusen kennenlernen.

Doch die Stadt bietet 2020 noch weitere Ausbildungsplätze: Neben Verwaltungswirt/in oder Verwaltungsfachangestellte/r kann man sich auch zu einer Ausbildung als (Kfz-)Mechatroniker/in, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe oder für eine praxisorientierte Ausbildung als Erzieher/in bewerben. Außerdem werden duale Studiengänge angeboten: ein Bachelor of Laws (LL.B.) oder ein Bachelor of Arts (B.A.) in beispielsweise Sozialer Arbeit. „Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und abwechslungsreich“, so die Stadt Leverkusen.

Bewerben kann man sich ausschließlich online bis zum 29. September 2019 über das Bewerbungsportal der Stadt Leverkusen. Informationen zu den Ausbildungs- und Studiengängen gibt es auf der Seite „Ausbildung bei der Stadt Leverkusen“ . (ron)www.leverkusen.de