Bildungswerk unterstützt Berufsanfänger

Für jeden Bewerber um einen Ausbildungsplatz ist eine Stelle vorhanden – zumindest rein rechnerisch. Laut Joachim Pfingst, Geschäftsführer des Wuppermann-Bildungswerks (WBL), verbleiben allerdings trotzdem jährlich viele Bewerber ohne einen Ausbildungsplatz und umgekehrt viele Ausbildungsplätze ohne Bewerber. Was kann man dagegen tun und wie kann man mehr Jugendliche für eine duale Ausbildung begeistern? Zu diesem Thema hat sich kürzlich der Leverkusener SPD-Parteivorstand bei einem Besuch der WBL informiert.

Das WBL ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für die berufliche Bildung einsetzt. In Kooperation mit Unternehmen aus der Region bildet sie in den Berufsfeldern Metall, Elektro, Wirtschaft und Verwaltung aus. Überdies kümmert sie sich darum, die angehenden Auszubildenden mit den nötigen Qualifikationen zu versehen.

Lehrpläne anpassen

„Wir können es uns nicht leisten, Jugendliche auszugrenzen, nur weil sie nicht ganz so gute Schulnoten haben“, betonte die Leverkusener Parteivorsitzende der SPD, Aylin Dogan, bei der letzten Sitzung des Parteivorstands. In Kooperation mit dem WBL soll daran gearbeitet werden, einen geeigneten Ausbildungsplatz für Jugendliche zu finden und einen zweiten, öffentlich geförderten Ausbildungsmarkt zu schaffen. „Die Lehrpläne der entsprechenden Jahrgänge müssen im Hinblick auf die Anforderungen des Berufslebens optimiert werden, um den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu erleichtern“, erklärt Vorstandsmitglied Jörg Theis. (ron)