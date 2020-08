Bis zu 36 Grad: Ansturm auf Badeseen in Leverkusen

Leverkusen -

Bis zu 36 Grad am Wochenende – und alle hatten den gleichen Gedanken: Ab an den See. Dass das zu einigen Platzproblemen führen könnte, hätte man sich durchaus denken können. In Köln musste die Polizei beispielsweise am Fühlinger See wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und der unübersichtlichen Lage anrücken.

So überlaufen war der Badesee in Hitdorf am Sonntag zwar nicht – die Polizei verzeichnete auf Nachfrage keinen Einsatz wegen Überfüllung. Dennoch kommt einem der Spruch „wie die Sardinen in der Büchse“ in den Sinn. Das Coronavirus macht eben auch kein hitzefrei.



Leider sollen auch in den kommenden Tagen die Temperaturen tropisch bleiben und erst gegen Ende der Woche unter die 30-Grad-Marke fallen. (aga)