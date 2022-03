Blaulicht in Leverkusen-Bürrig: Chempark-Feuerwehr übt Einsatz nahe Müllverbrennung

Leverkusen -

Wer rund um die Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen-Bürrig am Freitagvormittag Sirenen hört und Fahrzeuge der Werkfeuerwehr von Currenta sieht, braucht keine Sorge zu haben, dass dort erneut ein Unfall geschehen ist. Die Feuerwehrleute führen ab etwa 10 Uhr eine Einsatz-Übung am Entsorgungszentrum durch.

Auf Twitter kündigte Chempark-Betreiber Currenta an, dass die Fahrzeuge gegen 10 Uhr mit Blaulicht vom Chempark aus losfahren.