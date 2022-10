Brücken in Leverkusen: Bauwerkschecks sorgen für Behinderungen

Leverkusen -

Brückenprüfungen an der B 8 in Wiesdorf und am Karl-Carstens-Ring in Schlebusch werden am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Oktober, den Verkehr behindern. Von 9 bis 15 Uhr am Mittwoch lassen die Technischen Betriebe Leverkusen Stützwände und Brücken in Höhe der Rathaus-Galerie sowie an der Fußgängerbrücke über den Karl-Carstens-Ring prüfen. Das sind regelmäßige Checks.



Zunächst sollen am Mittwoch die Brücken an der Wöhlerstraße und am Fußweg zum Kinopolis geprüft werden. Danach werden Stützwände und Unterseiten der Brücken an der unteren Ebene des Europarings untersucht. Dafür muss nach Angaben der Stadtverwaltung der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen eingeschränkt werden. Das gelte auch für die Fußgängerbrücke am Carl-Karstens-Ring, die danach untersucht wird.



Am Donnerstag wird die Y-Brücke an der Rathaus-Galerie geprüft. Dazu wird es auf der Rathenaustraße eng. (tk)