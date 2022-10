Buchprojekt: „Yalla, Zukunft“ soll Leverkusener Kindern helfen, eine Stimme zu finden

Leverkusen -

„Yalla, Zukunft“ – so heißt das Buch, das der Caritasverband Leverkusen in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit rund 350 Schülern und Schülerinnen zwischen zehn und 18 Jahren entwickelt hat.



Hohe Ansprüch an die Zukunft der Kinder

Der Grundgedanke: Erwachsene reden viel über die Zukunft und stellen teilweise auch hohe Ansprüche an Kinder, was ihre Zukunft angeht. Um den Kindern in Leverkusen in dieser Debatte eine Stimme zu geben, hatten diese die Möglichkeit, sich in kreativen Workshops auszutauschen und verschiedenen Fragen nachzugehen: Wie wollen wir leben? Welche Werte sind uns wichtig? Was kann der oder die Einzelne machen, um die Gesellschaft mitzugestalten?



Die Antworten wurden in Form von Theater, Hip-Hop und Rap oder kreativem Schreiben beziehungsweise bei einem Poetry Slam ausgedrückt. Die Antworten und Gedanken der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden mit in das Buch eingebunden. „Es handelt sich hierbei um ein Bullet Journal, das heißt, es gibt Inspirationen und Anregungen, um sich selbst zu reflektieren und um über die eigene Zukunft nachzudenken. Trotzdem wollten wir den Jugendlichen eine Stimme geben und haben deshalb auch persönliche Zitate mit aufgenommen“, erklärt Myria Stricker, Illustratorin des Buches.



Impulsgeber für die eigene Persönlichkeit

Somit dient das Buch nicht etwa als Informationsquelle, sondern als Impulsgeber für die eigene Persönlichkeit. „Wir wollten in das Buch eine vielfältige Schülerschaft miteinbeziehen, das heißt von verschiedenen Schulformen, Kulturen, Herkunftsländern und vieles mehr. Jeder soll sich gehört fühlen“, sagt Lioba Engels-Barry von der Caritas Leverkusen. Auch der Name solle die heutige Jugend ansprechen und repräsentieren.



In der Realschule am Stadtpark fand kürzlich die Abschlussveranstaltung des Buchprojektes statt. Insgesamt drei Klassen hatten kleine Performances einstudiert, die sie aufführten. Diese spiegelten noch einmal ihre Gedanken zum Thema Zukunft wider. Einzelne Kinder lasen auch selbst verfasste Texte vor, die ihre zukünftigen Pläne beinhalteten und einige persönliche Gedanken und Wünsche aufgriffen. Schließlich traten noch Poetry Slammer und Musiker August Klar und Ryan Asgapour auf und sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Schülern und Schülerinnen.