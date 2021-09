Bundestagswahl 2021 in Leverkusen: Ergebnisse, Wahllokal, Kandidatinnen und Kandidaten

Leverkusen -

Leverkusen und Köln-Mülheim bilden für die Bundestagswahl am 26. September 2021 einen eigenen Wahlkreis.

Wie kann ich in Leverkusen wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten. Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl oder in einem Wahllokal abstimmen. Briefwahl können Sie bis zum 24. September 2021 um 18 Uhr beantragen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Mit der Wahlbenachrichtigung können Sie in jedem Wahllokal in Ihrer Gemeinde abstimmen – nicht nur in dem Wahllokal, das in den zugesandten Unterlagen genannt ist.

Briefwahlbüro

Das Leverkusener Briefwahlbüro befindet sich ab Mittwoch, 18. August, im dritten Obergeschoss der Wiesdorfer Arkaden, Hauptstraße 105 - also dem früheren Bayer-Komplex. Es ist Montag bis Donnerstag von jeweils 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Dort kann persönlich die Briefwahl beantragt und der Stimmzettel direkt an Ort und Stelle angekreuzt werden. Hierfür ist die Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses notwendig.

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass aufgrund der weiterhin geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nur einer begrenzten Anzahl von Wählerinnen und Wählern gleichzeitig Zutritt zum Briefwahlbüro gewährt werden kann. Dies kann gegebenenfalls zu entsprechenden Wartezeiten führen.

Wahlbenachrichtigungen

Die Wahlbenachrichtigungen sind versandt. Sie informieren über den Wahltermin und den Ort des jeweiligen Wahllokals. Für alle Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme per Briefwahl abgeben wollen, ist dieses Schreiben mit einem QR-Code und auch mit einem Wahlscheinantrag versehen. Über den QR-Code kann man die Briefwahlunterlagen online anfordern, darauf weist die Stadtverwaltung Leverkusen hin. Online geht das auch auf leverkusen.de. Mit dem Wahlscheinantrag können die Unterlagen auch per Post beantragt werden. Telefonisch können die Unterlagen zur Briefwahl aus rechtlichen Gründen nicht beantragt werden.

Hier gibt es die Übersicht zur Briefwahl.

Ergebnisse der Wahl

Wen kann ich in Leverkusen direkt wählen?

Im „Wahlkreis 101“ treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU):

Serap Güler (Beamtin)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):

Dr. Karl Wilhelm Lauterbach (Universitätsprofessor)

Freie Demokratische Partei (FDP):

Cornelia Besser (Sales Managerin)

Alternative für Deutschland (AfD):

Christer Cremer (Angestellter)

Die Linke:

Beate Hane-Knoll (Krankenschwester)

Bündnis 90/ Die Grünen (Grüne):

Nyke Slawik (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative ("Die Partei"):

Frauke Claudia Petzold (Serviceassistentin)

Freie Wähler:

Stephan Heintze (Bundespolizeibeamter)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD):

Jonathan Meier (Auszubildender Heilerziehungspfleger)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis):

Dirk Sattelmaier (Rechtsanwalt)

Einzelbewerberin

Kennwort: Klimaliste

Jacqueline Blum (Bürokauffrau)

Wer die meisten Erststimmen der Wähler erhält, wird den Wahlkreis im Bundestag vertreten.

Welche Partei kann ich in Leverkusen wählen?

Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Bundestag mit. 27 verschiedene Parteien stehen zur Wahl.