Burscheider Hauptstraße Neuer Ort für die Krippe

Traditionell schmückt der Obst- und Gartenbauverein den Vorplatz der Kreissparkasse in Burscheid. Das ist auch in diesem Jahr wieder so, obwohl die Baustelle an der Oberen Hauptstraße in diesen Tagen erst fertig wird. Im vergangenen Jahr musste die Tradition aufgrund der Umbauten ausgesetzt werden. Nun hat die Krippe mit den lebensgroßen Holzfiguren einen neuen Platz gefunden. Beim Aufstellen der schweren Figuren war die Freiwillige Feuerwehr Burscheid mit ihrem Kran behilflich. Anders als in den vergangenen Jahren lädt der Obst- und Gartenbauverein dieses Mal nicht zum 1. Advent zu Glühwein, Gebäck und Blasmusik ein, sondern schließt sich der offiziellen Eröffnungsfeier am Sonntag, 15. Dezember an. (JAN)