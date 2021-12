City Leverkusen: Verwalter der Luminaden sprechen von einer „komplexen Struktur“

Leverkusen -

Die Ladenpassage wird zwar schon geraume Zeit nicht mehr professionell gemanagt. Werner Nolden hat die Luminaden GbR aufgelöst, nachdem das Budget auf nur noch 40.000 Euro pro Jahr geschrumpft war. Aber bei der Verwaltung des großen Wohn- und Geschäftskomplexes am Wiesdorfer Platz herrscht Kontinuität. Soeben hat die MVGM mitgeteilt, dass sie die Immobilie weitere fünf Jahre verwalten wird. Das Zentrum mit einer Gesamtmietfläche von rund 27.500 Quadratmetern hat 137 Wohnungen und 65 Gewerbeeinheiten sowie 600 Auto-Stellplätze in der Tiefgarage.



MVGM hat die Luminaden nach eigenen Angaben seit zehn Jahren im Portfolio, unterhält dort auch ein eigenes Büro. „Wir freuen uns, dass unsere zuverlässige Verwaltungsarbeit weiterhin die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft findet. Das Objekt besitzt eine komplexe WEG-Struktur – umso mehr können wir hier mit unserer Erfahrung punkten“, so Andreas Flechtner aus der Geschäftsführung der MVGM-Sparte Wohnungswirtschaft. Deutschland-Chef Dirk Tönges berichtet, die Luminaden gehöre zu den größten Wohnungseigentümergemeinschaften im Bestand.



Verschiedene Interessen



Tatsächlich hat die City A, wie sie eigentlich heißt, das selbe Strukturproblem wie die City C: Besitzer von Wohnungen sitzen mit Eigentümern von Ladenlokalen – oft sind das Immobilienfonds – in einem Boot. Sie haben in der Regel unterschiedliche Interessen. Wer eine Wohnung in dem Komplex zwischen Fußgängerzone und Wöhlerstraße besitzt, hat nichts von Investitionen unten in der Ladenpassage. Die wären aber nötig, weil viele Lokale keinen zeitgemäßen Zuschnitt mehr haben und die Lage durch spätere Um- und Einbauten zusätzlich verkompliziert wurde.



Dann die riesigen Keller: Als die Ladenlokale vor rund 50 Jahren konzipiert wurden, war eigener Lagerraum notwendig. Heute braucht man so etwas nicht mehr. Eine besondere Schwierigkeit der Luminaden: Einige Läden gehören einem Fonds, der mal von der Concordia Grund und Boden verwaltet wurde. Die ist seit langem insolvent. Wenn der alte und neue Verwalter Flechtner von einer „komplexen Struktur“ spricht, meint er diese Gemengelage.



MVGM ist der größte Immobilienverwalter in den Niederlanden und in zehn europäischen Ländern mit mehr als 1500 Mitarbeitern aktiv. Das deutsche Team von MVGM besteht nach eigenen Angaben aus über 400 Mitarbeitern, die von 20 Standorten aus rund 1100 Objekte mit einer Gesamtfläche von gut zehn Millionen Quadratmetern betreuen. Die Zahl der Kunden gibt der Verwalter mit gut 200 an.