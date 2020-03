Corona in Leverkusen: Besuchsverbot am Klinikum- Treffen im Freien verboten

Die Zahl der Coronafälle in Leverkusen steigt, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Hier halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Freitag, 20. März: Besuchsverbot

Das Klinikum Leverkusen erlässt ab Samstag ein komplettes Besuchsverbot. Das teilt das Krankenhaus am Freitagabend mit.

Freitag, 20. März: Sparkasse schränkt Öffnungszeiten ein

Auch die Sparkasse Leverkusen zieht Konsequenzen: Nachdem sie bereits vorübergehend die Filialen in Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Lützenkirchen geschlossen hat, reduziert sie ihre Öffnungszeiten bei den Filialen in Rheindorf, Quettingen, Küppersteg und Fettehenne. Diese werden ab Montag, 23. März, nachmittags schließen. Vormittags bleiben sie zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Die Geldautomaten des Instituts können wie bisher auch außerhalb dieser Zeiten genutzt werden, betont die Sparkasse. Die Öffnungszeiten der drei großen Filialen in Wiesdorf, Schlebusch und Opladen bleiben unverändert. Weiterhin sind ab Montag Anträge von Firmen und Selbstständigen aus der ersten Phase des Hilfspakets der Bundes- und Landesregierung über die Sparkasse Leverkusen unter anderem an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) möglich.

Freitag, 20. März: Covestro spendet Masken

Covestro hat der Stadt Leverkusen diese Woche 500 Atemschutzmasken gespendet. Die FFP2-Masken werden vor allem von Feuerwehr und Rettungsdiensten benötigt. Im Falle eines Patiententransports oder Einsatzes können die Masken an Rettungshelfer und Patienten verteilt und genutzt werden.

Atemschutzmasken picture alliance/dpa Foto:

Freitag, 20. März: 40 Infizierte

Laut NRW-Ministerium für Soziales gibt es aktuell 40 Coronainfizierte in Leverkusen.

Freitag, 20. März: National Express mit Sonderfahrplan

Das Bahnunternehmen National Express kündigt einen Sonderfahrplan für NRW an, der ab Samstag (21. März) schrittweise umgesetzt wird und vorerst bis 19. April gilt. Der neue Fahrplan führt zu einer deutlichen Reduzierung des Angebots auf den meisten Linien. Insgesamt werden die Leistungen NRW-weit etwa um die Hälfte reduziert. Zugleich wird gewährleistet, dass ausreichend Fahrzeuge zum Einsatz kommen, um die Infektionsgefahr für die Fahrgäste möglichst gering zu halten.

Der Sonderfahrplan betrifft auch die RB 48: Der Abschnitt zwischen Bonn-Mehlem und Wuppertal-Oberbarmen entfällt. Fahrgäste können alternativ die Linie RE 5 (RRX) nutzen, die verkehrt normal.

www.mobil.nrw

Bahnhof Opladen (Archivbild) Britta Berg Foto:

Freitag, 20. März: Stadt verbietet Treffen draußen

Das Ordnungsamt ist unterwegs. Ralf Krieger Ralf Krieger Ralf K Foto:

In einem Amtsblatt hat die Stadt Leverkusen am Freitagmorgen verkündet, dass ab sofort "sämtliche Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel untersagt sind". Außnahmen gelten für Personen, die in einem Haushalt leben (Familie oder Wohngemeinschaft), wenn sich die Begegnung wegen Erledigungen des täglichen Bedarfs nicht vermeiden lässt (Warteschlangen) oder aus zwingenden beruflichen Gründen erfolgt.

Was eine mögliche bundesweite Ausgangssperre betrifft, soll der Samstag der entscheidende Tag sein.

Nun wird es langsam, aber sicher, richtig leer in Wiesdorf. Richtig so! Ralf Krieger Ralf Krieger Foto:

Hilfetelefon für häusliche Konflikte

Wenn die Menschen auf einmal viel Zeit mit ihren Familien zuhause verbringen müssen, können auch neue Konflikte entstehen. Der städtische Fachbereich Kinder und Jugend bietet daher von montags bis donnerstags, 8.30-15.30 Uhr, und freitags, 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, unter der Telefonnummer ☎ 0214/406-5141 allen Familien mit Kindern und Jugendlichen bis 21 Jahren Hilfe in Konfliktsituationen an.

Donnerstag, 19. März: Klinikum informiert auf Youtube

Stefan Reuter, Chef der Infektiologie des Leverkusener Klinikums, informiert auf Youtube zum Thema Corona. Er erklärt, was in Quarantäne zu beachten ist, wann man einen Arzt rufen sollte und wofür sie überhaupt gut ist.

Donnerstag, 19. März: Aufruf des OB

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath hat auf Facebook zu mehr Solidarität aufgerufen."Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Diejenigen, die sich täglich über ihre Belastungsgrenzen hinaus um uns alle kümmern, verdienen und fordern unseren Respekt. Diesen Respekt können und müssen wir alle zeigen, in dem wir zu Hause bleiben", schreibt er auf Facebook. "Wir bleiben für Euch da! Bleibt ihr für uns daheim! #FlattenTheCurve."

Donnerstag, 19. März: 33 Fälle

Die neuesten Zahlen für Leverkusen: 33 Fälle gibt es aktuell.

Donnerstag, 19. März: Lauterbach warnt

SPD-Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach hat gewarnt, die Menschen würden die Epidemie nicht ernst genug nehmen. Die Reaktion auf die getroffenen Maßnahmen hat den Abgeordneten erschüttert: „Das Wochenende und die ersten paar Tage sind nicht gut gelaufen. Die Bevölkerung schätzt die Lage falsch ein.“ Sollte es da kein Umdenken geben, müsse man sich ein Beispiel an Italien nehmen. „Dann brauchen auch wir eine mindestens zehntägige Ausgangssperre, wenn die Zahlen nicht zurückgehen.“

Mittwoch, 18. März: Zwei Infizierte aus Klinikum entlassen

Am Mittwoch hat die Stadtverwaltung Leverkusen einen Stand von 31 Corona-Infizierten im Stadtgebiet gemeldet. Bei den neuen Fällen handele es sich ausschließlich um Heimkehrer aus Risikogebieten. Zwei Leverkusener, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten, konnten mittlerweile aus dem Klinikum Leverkusen entlassen werden. Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann und eine 78-jährige Frau. Beiden geht es für die Umstände gut. Sie bleiben in häuslicher Quarantäne und werden weiter vom Gesundheitsamt betreut, das den Gesundheitszustand täglich überwacht. Damit werden im Klinikum Leverkusen aktuell noch drei infizierte Personen behandelt, davon eine aus Leverkusen.

Mittwoch, 18. März: Neue Regeln für Hochzeiten

Heiraten wird in Corona-Zeiten deutlich schwieriger. picture alliance/dpa Foto:

Der Krisenstab der Stadt hat festgelegt, dass Trauungen derzeit nur mit dem Hochzeitspaar und dem Standesbeamten durchgeführt werden. Familienfeiern im Anschluss sind nicht erlaubt. Für Beerdigungen gilt: Sie sollen im engsten Familienkreis stattfinden. Das bedeutet konkret: Ehepartner und Angehörige 1. und 2. Grades können teilnehmen. Angehörige 1. Grades sind laut Stadtverwaltung Vater, Mutter und leibliche Kinder der jeweils Verstorbenen. Zu den Angehörigen 2. Grades zählen Geschwister und Enkelkinder. Auch dabei gilt aber, dass körperlicher Abstand gehalten werden sollte.

Mittwoch, 18. März: Gastronomien nur einschränkt geöffnet

Neue Regeln für Restaurants und Speisegaststätten: neben weiteren Auflagen gelten die Öffnungszeiten von 6 Uhr bis 15 Uhr. Auch Spielplätze sind zu. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten sowie Apotheken und Geschäften des Großhandels ist die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 Uhr bis 18 Uhr gestattet.

Derweil warnt die Polizei vor Betrügern, die die Angst der Menschen ausnutzen.

Zusätzlich zur städtischen Bürgerhotline, die täglich unter der Telefonnummer 0214/406-3333 zu erreichen ist (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, Samstag und sonntags von 9 bis 15 Uhr), hat die Stadt als weiteres Angebot ein „Bürgerpostfach“ freigeschaltet. Unter der E-Mailadresse corona@stadt.leverkusen.de können sich Bürger mit ihren Fragen an die Stadt wenden. Die Fragen werden zeitnah beantwortet, auch telefonisch (bei Angabe der Telefonnummer). Es kann jedoch keine medizinische Fachberatung stattfinden, darauf weist die Stadt hin.

Dienstag, 17. März: Neulandpark schließt

Der Neulandpark macht zu. Britta Berg Foto:

Die Stadt Leverkusen wird ab Mittwoch den Neulandpark schließen. Die Begründung? Es gebe Beobachtungen, "dass sich größere Personengruppen im öffentlichen Raum versammeln". Auch eingefriedete Bolzplätze wie beispielsweise in der Neuen Bahnstadt und die Skateranlage unter der Stelze werden gesperrt.

Wie die Kinder beschäftigen? Unsere Autorin hat online einige Ideen gesucht und zusammengetragen.

Dienstag, 17. März: Stadt rät vom Besuch von Spielplätzen ab

Sonne und bis zu 15 Grad: Das Wetter lockt eigentlich nch draußen. Doch die Stadt hat in ihrer Sitzung von Besuchen auf Spielplätzen gewarnt, das Ansteckungsrisiko sei zu hoch, hatte Krisenstabsleiter Marc Adomat noch am Montag erklärt. Derweil ist die Zahl der Infektionen von Montag auf Dienstag gestiegen, allerdings nur um eine weitere, auf 21.

Dienstag, 17. März: Wildpark schließt

Wildpark Reuschenberg Ralf Krieger Foto:

Der Wildpark Reuschenberg und das Bistro werden ab Mittwoch, 18. März, bis auf Weiteres schließen. Die Versorgung der Tiere sei durch die engagierten Tierpfleger des Parks weiterhin gewährleistet, betont der Park in einer Pressemitteilung.

Montag, 16. März: 20 bestätigte Fälle

In Leverkusen sind mittlerweile 20 bestätigte Coronafälle erfasst, darunter befindet sich auch ein 12-jähriges Kind. Drei von den Erkrankten werden stationär behandelt. Die Geschäfte in der Rathaus-Galerie müssen ab Dienstag schließen, sofern sie nicht der täglichen Versorgung (wie Supermärkte oder Apotheken) dienen.

Montag, 16. März: Keine Verwaltungsgeschäfte mehr

Ab sofort sind alle Verwaltungsstandorte in Leverkusen für den Publikumsverkehr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Montagmittag mitteilt, ist eine Vorsprache nur noch nach einer vorherigen Terminabsprache, entweder online oder telefonisch, in den jeweiligen Fachbereichen möglich. Nicht angemeldete Besucher werden abgewiesen.

Montag, 16. März: Wupsi-Kundencenter schließen

Die Wupsi stellt nächste Woche auf den Ferienfahrplan um. Britta Berg Foto:

Ab 13 Uhr am Montag schließen die Kundencenter, das kündigt die Wupsi am Montagmittag an. Die Schließung gilt für den City-Point in Wiesdorf, den am Busbahnhof in Opladen, in der Fixheide und in Bergisch Gladbach am Bahnhof. Die Mitarbeiter stehen für telefonische Auskünfte unter der Zentrale 02171/5007-0 zur Verfügung. Aufgrund des verringerten Fahrgastaufkommens wird der Fahrplan leicht eingeschränkt. Nächste Woche stellt die Wupsi auf den Ferienfahrplan um.

EVL, Verbraucherzentrale, Rentenversicherung schließen

Auch der EVL-Citypoint in Wiesdorf und die Zentrale der Energieversorgung am Overfeldweg schließen. Kunden erreichen ihre Berater montags bis freitags unter ☎ 0214/86 61 661.

Die Verbraucherzentrale bleibt ebenfalls geschlossen. „Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird kontaktiert oder kann sich telefonisch melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen“, sagt Beratungsstellenleiter Bernhard Pilch. Auch alle Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April abgesagt. Telefonisch ist die Beratungsstelle weiterhin erreichbar: ☎ 0214 / 3149 1201. Auch Anfragen per E-Mail werden bearbeitet.

Auch die Deutsche Rentenversicherung schließt ihre Beratungsstelle in Wiesdorf. Ab Dienstag gibt es keine persönlichen Termine mehr. Wer einen vereinbart hat, wird benachrichtigt. Die telefonische Rentenberatung ist davon nicht betroffen. Allgemeine Fragen werden am Servicetelefon beantwortet: ☎ 0800 / 1000 48 013 montags bis donnerstags von 7.30 bis 19.30 Uhr und freitags bis 15.30 Uhr. Renteninfos gibt es auch im Netz:

deutsche-rentenversicherung.de

Sonntag, 15. März: Kitagebühren sollen erstattet werden

Die Stadtverwaltung plant, die gezahlten Elternbeiträge und Essensgelder für die Kinderbetreuung während der Corona-bedingten Schließzeit von Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtung zurückzuzahlen. "Das wollen wir auf jeden Fall machen", bestätigt Dezernent Marc Adomat auf Anfrage. "Wenn in dem Zeitraum keine Leistung erbracht wird, ist das nur fair." Er bittet Eltern aber um Verständnis, dass die Abwicklung aktuell nicht die oberste Priorität habe und nicht schon morgen geschehe. "Ich habe aber mit dem Kämmerer bereits darüber gesprochen und grünes Licht bekommen", versichert Adomat.

Neun bestätigte Fälle

Die Stadt gab am Sonntag die Zahl von insgesamt neun bestätigten Fällen von Covid-19-Infektion raus. Nur zwei von den Betroffenen sind im Krankenhaus, die anderen sieben befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Stadt hat am Wochenende weitere Maßnahmen wie die Schließung aller Schwimmbäder beschlossen.

Freitag, 13. März: Zwei weitere Bürger infiziert

Seit Freitagmittag gibt es zwei weitere Corona-Fälle in der Stadt. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat sich eine 61 Jahre alte Frau angesteckt. Sie hatte sich gemeinsam mit den bereits bestätigten drei Infizierten in Südtirol aufgehalten. Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Außerdem ist ein 32-jähriger Mann aus dem Risikogebiet Italien zurückgekehrt. Er befindet sich nach Angaben der Stadtverwaltung ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Keine Veranstaltungen mehr bis 1. Mai

Die Stadtverwaltung verschärft ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie weiter: Vorerst bis zum 1. Mai werden sämtliche Veranstaltungen abgesagt.

Keine Tickets mehr im Bus

Wupsi-Fahrer verkaufen ab sofort keine Tickets mehr im Bus. Die vorderen Türen bleiben daher geschlossen. Auch damit soll das Ansteckungsrisiko verringert werden.

Sparkasse schließt Filialen

Die Sparkasse bereitet sich auf personelle Engpässe vor und schließt ab Montag ihre Filialen in Bergisch Neukirchen, Lützenkirchen und Hitdorf.

Covestro verordnet Heimarbeit

Der Kunststoff-Konzern Covestro verschärft seine Vorsichtsmaßnahmen. Daniel Koch, Leiter aller nordrhein-westfälischen Standorte, hat jedem Mitarbeiter, für den das in Frage kommt, Heimarbeit empfohlen. Die Hygienevorschriften seien verschärft worden; Dienstreisen werden nur noch ausnahmsweise genehmigt. Außerdem sollen sich die Covestro-Beschäftigten von größeren Menschenansammlungen fernhalten, beruflich wie privat.

Kommunalpolitik ausgesetzt

Die Gremien des Leverkusener Rats werden vorerst nicht mehr tagen. Den Beschluss fällte der Ältestenrat am Freitagmittag. Politische Entscheidungen die nicht aufgeschoben werden können, sollen per Dringlichkeitsentscheidung vom Oberbürgermeister in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden getroffen werden.

Parteien sagen alles ab

Auch die Parteien sagen Versammlungen ab: Die SPD verschiebt den eigentlich für Samstag, 28. März, anberaumten Parteitag, auf dem die Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt werden sollten. Die Grünen sagten am Freitag kurzfristig ihren Programmparteitag für Sonntag im Treibhaus ab, ebenso die FDP ihre Kreiswahlversammlung am Samstag. Die CDU schließlich storniert sämtliche Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April.

Donnerstag, 12. März: So reagiert die Stadt

Auch die Stadt reagiert nun mit Absagen: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern fallen aus. Es gibt erste Absagen im Forum. Hier erfahren Sie mehr.

Donnerstag, 12. März: Dritter bestätigter Fall

Bürger können sich am Telefon beraten lassen. Britta Berg Foto:

In Leverkusen gibt es einen dritten bestätigten Infektionsfall mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 79-jährige Frau, die sich gemeinsam mit den bereits erkrankten Leverkusenern in Südtirol aufgehalten hatte. Die Frau befindet sich in stationärer Behandlung, teilt die Stadt am frühen Nachmittag mit.

Donnerstag, 12. März: Telefon-Hotline geschaltet

Die Stadt Leverkusen hat nun auch ihre Hotline freigeschaltet. Unter der 0214 / 406 3333 können sich Bürger informieren. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 15 Uhr.

Mittwoch, 11. März: Zweiter bestätigter Fall

In Leverkusen gibt es nun einen zweiten bestätigten Coronafall. Eine 62-jährige Frau hatte Kontakt zu dem bereits an Corona erkrankten 81-jährigen Patienten. Die Frau befindet sich nach Angaben der Stadtverwaltung in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell die weiteren Kontaktpersonen der Frau. Derzeit befinden sich 78 Personen in häuslicher Quarantäne in Leverkusen. (aga)

Auch Leverkusens Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach muss in häusliche Quarantäne.

Dienstag, 10. März: Aktuell 60 Leverkusener in häuslicher Quarantäne

Am Dienstagnachmittag hat die Stadt bekannt gegeben, mit welchen Maßnahmen sie die Ausbreitung des Virus verlangsamen und eindämmen möchte. Auch gab das Klinikum weitere Details zu dem Gesundheitszustand der beiden Corona-Infizierten bekannt. Alle Infos finden Sie hier.

Dienstag, 10. März: Erster Coronafall in Leverkusen

Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass es mittlerweile auch einen ersten Infizierten in Leverkusen gibt. Wie die Stadt mitteilt, ist ein 81-Jähriger erkrankt, der kürzlich aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. Er wurde am Montagabend positiv getestet. Am Dienstagnachmittag will die Stadt bei einer Pressekonferenz weitere Informationen veröffentlichen.

Krisenstab tagt

Der mit Corona infizierte Leichlinger liegt nach Angaben der Kplus-Pressesprecherin nicht im Remigius-Krankenhaus, wie ursprünglich berichtet. Am Dienstagvormittag tagt der Krisenstab zu dem Thema.

Montag, 9. März: Krisenstab eingerichtet

Die Stadt Leverkusen richtet einen Krisenstab ein. Das ist am Montagabend im Schulausschuss verkündet worden. Grund ist, dass das Coronavirus durch die Infizierung zweier Leichlinger näher an und in die Stadt gerückt ist.

Am Montagnachmittag war bekannt geworden, dass sich ein 62-jähriger Mann aus Leichlingen mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Laut Informationen des Rheinisch-Bergischen Kreises soll er sich in häuslicher Quarantäne befinden. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Am späten Abend wurde ebenfalls bekannt, dass sich ein zweiter Mann aus Leichlingen mit dem Virus angesteckt hatte.

Wie der Rheinisch-Bergische Kreis bestätigt, war der 58-Jährige bereits seit dem 2. März krankgeschrieben und mit starken Erkältungssymptomen zu Hause geblieben. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe sich sein Zustand allerdings verschlechtert. Er wurde per Rettungswagen stationär isoliert aufgenommen.

In Quarantäne

Die Ehefrau des Mannes steht unter häuslicher Quarantäne, der Patient bleibt weiterhin in isolierter stationärer Behandlung, so die Mitteilung des Rheinisch-Bergischen Kreises. In Leverkusen gab bislang noch keinen Fall einer Coronaerkrankung.

Dezernent Marc Adomat betonte beim Schulausschuss ebenfalls, dass es Notfallpläne für Schulen und Kindergärten gebe. Sollte es zukünftig zu einer Erkrankung innerhalb einer Schule oder einer Kindertagesstätte kommen, würden diese geschlossen. (stes/aga)