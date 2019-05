Covestro-Baustelle : Radweg an der B 8 soll wieder öffnen

Leverkusen -

Noch in dieser Woche soll der Radweg an der B 8 vor dem neuen Zentrale von Covestro wieder freigegeben werden. Mitglieder der Verkehrsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) haben sich dafür bei der Firma eingesetzt, sagte Kurt Krefft aus der Gruppe. Ursprünglich sollte der Radweg erst zum Winter wieder freigegeben werden. Seit der Sperrung wegen der Sicherheit an der Covestro-Baustelle wichen Radfahrer mangels Alternativen immer wieder auf die Bundesstraße aus, es wurden sogar Jugendliche beobachtet, die entlang des gesperrten Radwegeabschnitts gegen den Autoverkehr auf der B 8 in Richtung Wiesdorf unterwegs waren. Nur temporär soll es in diesem Sommer noch zu Sperrungen vor der Baustelle kommen.(rar)