Das drittbeste Team im Land

Die Basketballmannschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium hat im Landesfinale in Paderborn den dritten Platz erreicht. Für das Finale qualifiziert hatte sich das Team als Stadtmeister mit Siegen über das Werner–Heisenberg–Gymnasium und die Gesamtschule Schlebusch und einem überzeugenden Auftritt in der Bezirkshauptrunde in Bad Honnef.

Beim Landesfinale scheiterte das von den Lehrern Eva Häffner und Tim Schönborn trainierte Team erst im Halbfinale gegen Paderborn. Das Spiel um Platz drei gegen Wuppertal wurde dann durch eine gute Teamarbeit wieder souverän gewonnen. (stes)