Das neue alte Schild am Opladener Bahnhof

Das Bahnhofsgebäude in Opladen war zwar kaum repräsentativer als das in Wiesdorf – trotzdem hatte es einen Gemütswert und wird vermisst. Darum passt die Aktion der Stadtteil-Partei Opladen plus, mit der sie jetzt ihre Gründung vor 20 Jahren augenfällig machte. Mit Genehmigung der Deutschen Bahn montierte sie das alte Bahnhofsschild an der neuen Brücke, die jetzt zu den Zügen führt. Bis Dezember 2016 hing es an der alten Gütergleisbrücke in der Nähe. Seit Freitag ist das acht Meter lange und 70 Zentimeter hohe Schild wieder zu sehen, restauriert und mit Klarlack konserviert. Für Markus Pott und Stephan Adams, die heutigen Gesichter von Opladen plus, passt das Schild gut zur Politik der speziellen Partei. Im Herbst 1999 wurde sie „ganz spontan“ von einer sehr fröhlichen Runde im Bistro „La Baguette“ gegründet. Hintergrund war, dass in Stadt- und Gemeinderäten die Fünf-Prozent-Hürde gefallen war. Das ließ die Chancen einer Partei, die vor allem für Opladen und Bergisch Neukirchen Politik machen will, stark steigen. Dass Opladen plus nicht alles erreicht hat, räumt Pott ein: Das Bürgerbüro gibt es noch nicht – aber das OP-Kennzeichen. (tk) Foto: OP plus