Leverkusen -

Es war eine dunkle Vorahnung. Im Januar stellte Frank Schönberger fest, dass Wiesdorf ganz dringend neue Impulse brauche. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft City hatte dabei den Markt im Auge. Ein paar Monate später wäre er froh gewesen, wenn es nur um den Markt gegangen wäre. Die Insolvenz von Karstadt/Kaufhof drohte auch den Magneten am Wiesdorfer Platz in den Abgrund zu reißen. Die Filiale in Leverkusen stand auf der Liste der zu schließenden Standorte. Ein Desaster bahnte sich an, der Handel in der City drohte seinen Halt zu verlieren.