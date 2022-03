Debatte um Auermühle: Plötzlich ist auch ein Hallenbad in Schlebusch im Gespräch

Leverkusen -

Es ist ein Filetgrundstück im Zentrum von Schlebusch: Das Gelände des ehemaligen Schwimmbades Auermühle. Was man damit alles anstellen könnte, dafür gibt es schon lange viele Ideen. Eine Kita ist in den meisten Plänen im Gespräch, das gegenüberliegende Klinikum wünscht Erweiterungsfläche, Wohnbebauung ist auch gewünscht. Aktuell wird die Freifläche wieder zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften ins Auge fasst.



Knapp 2000 Unterstützer

Und dann gibt es eine Bürgerbewegung, die dort gerne das Freibad wiederbeleben würde. Knapp 2000 Unterzeichner hat eine von Opladen Plus gestartete Online-Petition bereits gefunden.

Deutlich weniger Sympathisanten fanden sich in der zuständigen Bezirksvertretung III für den entsprechenden Antrag von Opladen Plus. Gerhard Wollenhaupt (CDU) wünscht sich dort eher ein Hallenbad. „Der Bedarf vor allem für Schule ist riesig. Man kann heute Abitur machen, ohne, dass in irgendeiner Stufe Schwimmunterricht angeboten wird“. Das müsse man natürlich erst planen, zudem sei unklar, wie sich die Flüchtlingssituation entwickelt und wie die neuen Grenzen für Überflutungsgebiete gezogen werden – daher stimmt er für eine Vertagung, die später auch beschlossen wird.

„Die Schwimmbäder die wir haben, sprengen schon den Rahmen“, sagt Wolfgang Pockrand. Auch die Stadtverwaltung sagt, dass das Angebot der Einwohnerzahl entspricht. Ein Hallenbad nur für Kinder, das wäre tatsächlich wünschenswert, sagt Pockrand. „Aber woher sollen wir das Geld nehmen?“ Er ist dafür, zu prüfen, wie mehr Schwimmbadzeiten bei Erwachsenen abknapsen und für Kinder zur Verfügung stellen kann.

Für das Freibad plädiert nur Benedikt Rees von der Klimaliste – Opladen Plus ist im Bezirk III nicht vertreten. Die Finanzprobleme sieht er nicht so dramatisch: „Bürger haben doch bereits angeboten, einen Förderverein zu gründen.“

Schwimmlehrer fehlen

Ob nun Hallen- oder Freibad: Mehr tatsächlich dringend benötigter Schwimmunterricht könnte aktuell ohnehin nicht stattfinden: Neben den Finanzmitteln für den Betrieb fehlt dem Sportpark Leverkusen auch das Personal. Schwimmlehrer gibt es auf dem Arbeitsmarkt nämlich deutlich weniger, als Ideen für die Auermühle.