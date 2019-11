Der „Zonta says No“-Bus fährt ein halbes Jahr durch Leverkusen

Mit einem orangefarbenen „Zonta says no“-Bus fährt die Wupsi im kommenden halben Jahr durch Leverkusen. Mit dem frisch beklebten Bus will der Zonta Club auf die Aktion „Orange your City“ am Montag, 25. November, aufmerksam machen. Ab 17 Uhr werden prägnante Leverkusener Gebäude und Objekte orange angeleuchtet, um am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ ein Zeichen zu setzen, erklärt Anke Feller von Zonta. Unter anderem der Wasserturm, die BayArena, das Schloss Morsbroich und der Funkenturm sind darunter. Auch das Frauenbüro der Stadt macht mit seinem „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen“ um 15 Uhr vor dem EVL-Citypoint in Wiesdorf mit einer Luftballonaktion auf von Gewalt betroffene Frauen aufmerksam. (aga) Foto: Ralf Krieger