Der Arbeitsmarkt ist noch stabil

Die trübe Stimmung in der Wirtschaft macht sich noch nicht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Jedenfalls nicht in Leverkusen, Leichlingen und Burscheid. In allen Städten ist die Zahl der Jobsucher im November gesunken, meldet die Arbeitsagentur. Im Oberbergischen sieht es anders aus: Dort ist die Arbeitslosigkeit gestiegen – allerdings bewegt sich das auf einem niedrigen Niveau. Nach wie vor hat Leverkusen die meisten Arbeitslosen im Geschäftsbezirk der Bergisch Gladbacher Agentur. Die Quote sank aber im Lauf des November um zwei Zehntel auf 7,1 Prozent.

Größeres Job-Angebot

Die Zahl der Arbeitslosen in Leverkusen ist um 147 auf 6227 Personen gesunken. Das sind indes 49 mehr als vor einem Jahr. In Leichlingen ging ihre Zahl deutlicher zurück: auf 602 Personen gegenüber 613 im Oktober und 660 im November 2018. In Burscheid sieht es anders aus: Zwar ging die Arbeitslosenzahl diesen Monat gegenüber Oktober von 626 auf 599 Personen zurück. Voriges Jahr suchten aber nur 578 Menschen einen Job.

In Leverkusen haben sich im Lauf des Monats 1328 Menschen arbeitslos gemeldet, 424 von ihnen hatten vorher eine Stelle. Im selben Zeitraum haben sich 1476 Personen bei der Arbeitsagentur abgemeldet. Allerdings haben nur 332 von ihnen eine neue Stelle gefunden; das sind etwas weniger als im Oktober und November vorigen Jahres.

Die Arbeitslosigkeit sank im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 15 auf 2064, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 131 bedeutet. Die Zahl derer, die schon länger ohne Job und auf Grundsicherung angewiesen sind, ist dagegen leicht um 132 auf 4163 zurückgegangen.

Das Job-Angebot wurde im November ein bisschen größer: 1190 freie Stellen bedeuten zehn mehr als im Oktober, allerdings elf weniger als vor einem Jahr. Neu gemeldet wurden der Agentur 293 Stellen, das sind 25 mehr als im Vormonat.