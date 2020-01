Die Verlegung der Gasleitung wirft Fragen auf

Dass die Rodungen an der Dhünn und an der Autobahn zum Teil in Bereichen außerhalb des zugelassenen Baufelds der Autobahnbaustelle liegen, veranlassen Bürgermeister Bernhard Marewski zu einer Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Der Leverkusener Anzeiger berichtete am Donnerstag darüber. Ratsherr Marewski fragt, ob die Stadtverwaltung an der Entscheidung beteiligt gewesen sei, das Baufeld in Richtung der Kolonie II auszuweiten und eine Hochdruck-Gasleitung neben die Koloniehäuser zu verlegen.

Im Planfeststellungsbeschluss für den Brücken- und Autobahnbau war das so nicht genehmigt worden. An einer solchen Genehmigung darf im Nachhinein nichts Wesentliches geändert werden.

Marewski möchte wissen, wieso die Kommunalpolitiker und die Öffentlichkeit und vor allem die Anwohner nicht über diese nach dessen Meinung wichtige Änderung informiert worden seien. (rar)