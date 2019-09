Diebe flüchten aus einem Supermarkt

In einem Supermarkt an der Küppersteger Straße haben am Dienstagnachmittag zwei Männer Getränke und Süßigkeiten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stoppte ein Ladendetektiv einen der Diebe – der konnte sich jedoch losreißen und zusammen mit seinem Komplizen flüchten. Die Diebe werden als 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und von muskulöser Statur beschrieben. Beide Täter trugen weiße T-Shirts und Jogginghosen, einer der Männer zudem eine dunkelblaue Basecap. Sein Komplize hat eine auffällige Tätowierung auf dem rechten Oberarm und einen „rötlichen Teint“. Hinweise nimmt die Polizei unter ? 0221 /229-0 oder per Mail entgegen. (sos) poststelle.koeln@polizei.nrw.de