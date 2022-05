Diese Bands haben ihr Kommen angekündigt: Schlebuscher Volksfest findet wieder statt

Leverkusen -

Nach langer Pause geht es wieder los: Bläck Fööss, Köbes Underground und die Höhner geben sich beim 37. Schlebuscher Schützen- und Volksfest vom 16. bis 19. Juni, das zugleich das 602. Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schlebusch ist, die Ehre.



Von Donnerstag, Fronleichnam, bis Sonntag verwandeln sich der Schlebuscher Marktplatz und der Wuppermannpark in eine Kirmesmeile mit Jahrmarkthändlern, Kunsthandwerkerständen und Schaustellern.



Das Bühnenprogramm eröffnet am Donnerstagvormittag um 11 Uhr das „Original Oberkrainer Sextett“ aus Slowenien, am Abend steht die „Fanta 4 Tributeband“ auf der Bühne im Wuppermannpark. Diese rocken am Freitag die Bläck Fööss, am Samstag Köbes Underground und am Sonntag die Höhner. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Näheres unter ☎ 02171/ 3801 und im Netz. (dre)