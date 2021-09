Donnerstag bis Sonntag: Opladener Bierbörse öffnet unter 2G-Regeln

Leverkusen -

Kleiner und gemütlicher als bisher gewohnt präsentiert sich die 34. Opladener Bierbörse von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. September. Mit einem Fassanstich am Münchner Hofbräu Stand wurde das Event in einer abgespeckten „Corona-Edition“ auf der Wiese an der Kastanienallee eröffnet – eine Amtspflicht, die sich Oberbürgermeister Uwe Richrath bei strahlendem Sonnenschein nicht entgehen ließ.

Rund 25 Getränke- und Speisestände bieten an den vier Tagen mehr als 150 Biersorten und kulinarische Spezialitäten. Zum Probieren und Genießen laden die Biergärten ein. Geöffnet ist die Bierbörse auf dem Wiesenplatz unterhalb der Kastanienallee kostenfrei von Donnerstag bis Samstag zwischen 15 und 23 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Der Zutritt ist ausschließlich nach der "2G+"-Regel möglich, also vollständig geimpft oder genesen oder mindestens einmal geimpft und gleichzeitig negativ getestet. Die Nachweise müssen am einzigen Eingang an der Schusterinsel, Ecke Bonner Straße 15, vorgelegt werden. Auf dem Gelände Gilt ein Maskengebot. (dre)