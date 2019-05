Einbrecher wüten in Bürriger Dentallabor

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Dentallabor in Bürrig auf der von-Ketteler-Straße eingebrochen. Die Einbrecher drangen über die Stahltür des Hintereingangs in das Labor ein. In den Räumen versuchten sie vergeblich einen mit der Wand verschraubten Tresor zu stehlen. Insgesamt verursachten sie mehrere tausend Euro Schaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am vergangenen Wochenende an der von-Ketteler-Straße und dem Heinrich-Lützenkirchen-Weg verdächtige Personen beobachtet hat.

Hinweise an ? 0221/2990 oder per E-Mail an die Polizei Köln. (sob) poststelle.koeln@polizei.nrw.de