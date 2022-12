Einbruch im Wupperbogen

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung in der Straße Wupperbogen in Leichlingen eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, soll der Einbruch zwischen 10.30 und 23 Uhr stattgefunden haben. Eingedrungen sind die Täter laut Polizei über die Terrassentür. Der Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Wer Ungewöhnliches zu der Tatzeit bemerkt hat oder darüber hinaus Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer ? 02202/205-0. (aga)