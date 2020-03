Eisenbahner übernehmen Patenschaft

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gedenken an die Geschichte zu verpflegen. So übernimmt jetzt der Ortsverband Wupper Rhein Berg die Patenschaft für den jüngst enthüllten Gedenkstein in der Neuen Bahnstadt Opladen. Am 28. Dezember 1944 wurde das damalige Ausbesserungswerk der Reichsbahn in Opladen von der Britischen Royal Air Force (RAF) und der kanadischen Royal Canadian Air Force (RCAF) bombardiert und mit ihm Opladen und Quettingen schwer getroffen. Genau 75 Jahre danach wurden auf dem ehemaligen Werksgelände ein Gedenkstein und eine Stele enthüllt, die daran erinnern, dass dieser und spätere Bombenangriffe Opladen in Trümmer gelegt haben. „Wir begrüßen diese Initiative sehr“, hieß Bahnstadt-Geschäftsführerin Vera Rottes die Mitglieder willkommen, die anlässlich des Bombenangriffs vom 6. März 1945 einen Pflanzkasten an dem Gedenkstein niederlegten. „Der Gedenkstein steht dafür, dass sich in der Bahnstadt auch weiterhin die Geschichte des Ortes und die gebaute Zukunft begegnen“, so Rottes. (stes) Foto: nbso