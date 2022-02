Ende eines langen Streits: Straße im Leverkusener Forellental wird für Verkehr gesperrt

Leverkusen -

Die Straße durch das Forellental, die Lützenkirchen mit Burscheid verbindet, soll ab der Woche vom 21. Februar für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Bislang verläuft die Kreisstraße 2 durch das Forellental, der Rat hat im vergangenen Jahr beschlossen, die K2 auf die Hamberger Straße umzulegen.



Schon vor Jahren war ein Streit um den Durchgangsverkehr auf der schmalen Strecke entbrannt. Anwohner hatten sich immer wieder über zu viele Fahrzeuge und zu hohe Geschwindigkeiten auf der Straße im Forellental beschwert, die sich teilweise in Privatbesitz befindet.



Forellental: Verkehrssicherheit ist gefährdet

Die nun verkündete Sperrung erfolgt, weil auf der Straße im Forellental eine Gefährdung der Verkehrssicherheit vorliege, heißt es von der Stadt. „Der Straßenkörper ist auf der gesamten Breite niveaugleich ausgebaut, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, ein Bürgersteig ist nicht vorhanden“, steht in der Mitteilung. Die Grundstücke lägen teilweise unmittelbar an der Fahrbahn. Zudem hätten Messungen ergeben, dass rund ein Viertel der Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hätten.



Umwidmung der Straße ist rechtskräftig

Die Bezirksregierung habe die Umwidmung der Straße am 18. Oktober bekanntgemacht, nun sei sie rechtskräftig. Ab der Sperrung in der achten Kalenderwoche – ein genauer Zeitpunkt wird nicht genannt – ist das Befahren des Forellentals aus Fahrtrichtung Wiehbachtal nur noch für Anlieger zulässig. Aus Fahrtrichtung Dierath ist die Einfahrt gar komplett untersagt, auch für Anlieger.



„Auf diese Weise kann effektiv der Individualverkehr aus dem Forellental ferngehalten werden, wobei Anlieger des Forellentals weiterhin in beide Fahrtrichtungen fahren und an beiden Einmündungen ausfahren können“, teilt die Stadt mit. Fahrradfahren sei weiterhin in beide Richtungen möglich. (hge)