Ergebnis, Wahllokal, Informationen: Die Landtagswahl 2022 in Leverkusen

Das Stadtgebiet von Leverkusen bildet zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 einen Wahlkreis – Wahlkreis 20.

Das Stadtgebiet von Leverkusen bildet zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 einen Wahlkreis – Wahlkreis 20.

Wie kann ich in Leverkusen wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 29. April in Nordrhein-Westfalen wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum 24. April eine Wahlbenachrichtigung. Sie können per Briefwahl, Direktwahl oder vor Ort in einem Wahllokal abstimmen.

Wahllokal: Am 15. Mai können Sie von 8 bis 18 Uhr in 108 Wahllokalen in Leverkusen Ihr Kreuzchen machen. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben: Sie können auch mit Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass wählen gehen. Möchten Sie in einem anderen Wahllokal wählen als in Ihrer Wahlbenachrichtigung eingetragen ist, geht das nur mit einem angeforderten Wahlschein (Briefwahlunterlagen).

Briefwahl: Sie können Ihre Briefwahlunterlagen sowohl online beantragen, per E-Mail an 330-Briefwahl@stadt.leverkusen.de, per Fax an 0214/406-3302 oder -3399 oder per Post (Rücksendung der Karte bei der Wahlbenachrichtigung), spätester Zeitpunkt ist Freitag, 13. Mai, um 18 Uhr. Eine telefonische Anforderung ist nicht möglich. In Einzelfällen kann der Antrag noch bis zum Wahltag, das heißt bis zum 15. Mai um 15 Uhr gestellt werden.

Direktwahl: Die Direktwahl ist eine Sonderform der Briefwahl. Im Briefwahlbüro können Sie nämlich nicht nur persönlich Ihre Briefwahlunterlagen anfordern, sondern auch direkt vor Ort wählen. Das Briefwahlbüro „Wiesdorfer Treff“ befindet sich im Erdgeschoss der Hauptstraße 135, Telefon: 0214/406-3315, Mail: 330-Briefwahlbuero@stadt.leverkusen.de.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn Sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Detaillierte Informationen zu Wahlen veröffentlicht Leverkusen hier.

Beachten Sie, dass die Briefwahlunterlagen bis zum 15. Mai um 18 Uhr vorliegen müssen. Alternativ können Sie auch am Wahltag noch bis 18 Uhr Ihren Wahlschein im Wahlamt der Stadt Leverkusen im Rathaus, 4. OG, Friedrich-Ebert-Platz 1, abgeben.

Welche Stimmen habe ich und wie zählen sie?

Sie haben zwei Stimmen für die Landtagswahl, die Erststimme und die Zweitstimme.

Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. Wer die meisten Erststimmen erhält, wird den Wahlkreis im Landtag vertreten.

Die Zweitstimme entscheidet, welche Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten der Parteien zusätzlich in den Landtag einziehen. Die Zahl der Abgeordneten, die über die Landesliste in den Landtag kommen, richtet sich nach den landesweit erhaltenen Zweitstimmen.

Die Erststimmen entscheiden über 128 Landtagsmitglieder, die Zweitstimmen über mindestens 53 weitere. Durch sogenannte Überhangs- und Ausgleichsmandate kann die Zahl der per Liste gewählten Abgeordneten auch höher ausfallen. Der 2017 gewählte Landtag hat 199 Mitglieder (18 Überhangs- und Ausgleichmandate).

Der Landtag wählt dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin.

Wie setzt sich der Wahlkreis zusammen?

Im Wahlkreis 20 – Leverkusen sind 114.092 Personen wahlberechtigt, es gibt 108 Urnenwahllokale und 38 Briefwahlbezirke in der Stadt.

Wen kann ich in Leverkusen direkt wählen?

Im Wahlkreis 20 – Leverkusen treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an, hier finden Sie mehr Infos zu den einzelnen Bewerbern und Bewerberinnen.

Rüdiger Scholz (CDU, Berufsangabe: Lehrer),

Ariane Koepke (SPD, Zahnärztin),

Petra Franke (FDP, Referentin),

Andreas Keith-Volkmer (AfD, Landtagsabgeordneter),

Sönke Voigt (Die Linke, Fraktionsassistent),

Santharupiny David (Die Grünen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin),

Frauke Petzold (Die Partei, Serviceassistentin),

Oliver Ding (Piraten, Pflegefachmann),

Elvira Rohde (MLPD, Chemielaborantin),

Michael Kaus (Die Basis, Sozialkompetenztrainer),

Daniel Kudinow (Liebe, Schweißer) sowie

Benedikt Rees (Klimaliste, Beamter).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Rüdiger Scholz von der CDU mit 36 Prozent gewonnen.

Welche Partei kann ich in Leverkusen wählen?

Mit der Zweistimme wählen Sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Landtag. Die abschließende Liste der Parteien, die an der Landtagswahl teilnehmen dürfen, finden Sie auf den Seiten des Innenministeriums.

Hier finden Sie einen Überblick über neue Parteien, die zum ersten Mal antreten.

