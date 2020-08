Gegen den Leverkusener Radiologen wird ermittelt. Es geht um Betrug.

Strafanzeige gestellt hatte die Krankenkasse KKH. Deren Korruptionsbeauftragte erhofft sich eine Anklage und Verurteilung.

Auch das Klinikum kooperiert mit der Radiologiefirma Med360°.

Leverkusen -

Gegen den Leverkusener Radiologen Winfried Leßmann soll nun die Kölner Staatsanwaltschaft ermitteln, ist am Donnerstagabend aus verschiedenen Medienberichten bekannt geworden. Es geht um Betrug: Leßmann soll möglicherweise Millionen an überteuertem Kontrastmittel verdient haben. Die Aufträge für die Kontrastmittel von Leßmanns Radiologie-Netzwerk Med 360˚ sollen an die Firma von Dagmar Diwo-Leßmann gegangen sein, der Ehefrau.