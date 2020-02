Leverkusen -

Dieser Zugbegleiter hatte es wirklich drauf. Vor ein paar Jahren habe ich erlebt, wie er den Fahrgästen der Regionalbahn über die Lautsprecheranlage jubilierend mitteilte: „Wir erreichen jetzt Köln-Messe/Deutz, Cologne Trade Fair. Und halten Sie sich fest: Wir sind pünktlich!“ Der ganze Zug johlte vor Vergnügen.

So einen Publikumserfolg hat die Bahn mit ihrer Ankündigung in dieser Woche nicht einfahren können, als sie ihre Baupläne für die S-Bahn-Strecke Köln–Düsseldorf vorstellte, die Leverkusen ja nicht nur eine weitere Großbaustelle bescheren werden, sondern die vor allem Pendler, die klimafreundlich die Bahn nutzen, Schreckliches erahnen lassen. „Schienenersatzverkehr“ klingt schlimm – und ist es meist auch. An Verspätungen und Zugausfälle sind Fahrgäste, die sich oft mehr als Fracht behandelt fühlen, ja gewohnt.



Nun aber auch noch Vollsperrungen an Wochenenden und in den Ferien, schließlich 14 Monate lang 2022 bis 2023. Die gleichzeitigen Baustellen auf der Autobahn lassen Autofahrten nicht ernsthaft als Alternativen zu – und stehen auch nicht jedem zur Verfügung. Böse Falle also, wenn man in Köln oder Düsseldorf arbeitet, aber in Leverkusen wohnt.

Der einzige Trost ist, dass es ja irgendwann richtig schön sein soll. Wenn 2024 der RRX fährt, ab 2030 womöglich auch im Viertelstundentakt. Und wenn die Autobahnen im Leverkusener Stadtgebiet fertig sind, so Mitte der 2030er Jahre und womöglich eine neue City gebaut, nachdem der alte Leerstand 2040 eingestürzt ist. – Aber ich verzettel mich gerade. Sollte doch ein Rückblick werden. Ja, aber bei den Aussichten?!