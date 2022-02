Friedhof in Leverkusen-Hitdorf: Bezirksvertretung lehnt Parkplatzausbau ab

Leverkusen -

Eigentlich sollte der Parkplatz am überschaubar großen Friedhof an der Hitdorfer Straße ausreichen. Tut er aber an manchen Tagen nicht, wie Ortskundige wissen. Was Erhard Schoofs von der Bürgerliste dazu veranlasst hat, 15 weitere Stellplätze im Bereich dieses Friedhofes zu beantragen.