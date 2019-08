Großes Programm: Opladener Bierbörse lockt mit Kasalla und einer Silberhochzeit

Leverkusen -

Schreckenskammer, Sternla und Schwarzer Abt sind nur drei der Neuzugänge bei der 33. Opladener Bierbörse Anfang August. Vom 9. bis zum 12. August können Besucher der Traditionsveranstaltung sich wieder durch mehr als tausend Biersorten aus aller Welt durchprobieren. Veranstalter Werner Nolden hält das ganze Jahr Ausschau nach neuen Sorten und kommt schon einmal mit einer neuen Idee und einem neuen Bier auf der Karte aus dem Familienurlaub am Gardasee.

Beim Bühnenprogramm knubbeln sich bekannte Namen auf der Liste: Neben den hiesigen Bands Hörgerät und Jukebox Heroes tritt die Kölner Band Kasalla auf. Die Jungs nehmen sich am Sonntag, 11. August, gute zwei Stunden Zeit, um das Publikum mit „Alle Jläser huh“ oder „Pirate“ schonmal auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen. Am Montag wird Silberhochzeit gefeiert: Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe sind dieses Jahr zum 25. Mal dabei. Als „Stargast“ kündigt Nolden Schlagerkönig Jürgen Drews an, der extra für diesen Auftritt nach Opladen kommen wird.

(Noch) nicht komplett plastikfrei



Auf Plastik verzichten kann die Bierbörse noch nicht. „Wenn wir bis nächstes Jahr komplett plastikfrei sein wollen, ist das schon eine herausforderndes Ziel“, sagt Veranstalter Nolden und räumt ein, dass das nicht so ganz einfach ist. Dennoch wird das Thema Nachhaltigkeit angegangen: Die Besucher werden mit Besteck essen, das aus Mais hergestellt ist und innerhalb weniger Wochen abgebaut ist. Mehrwegbecher gibt es bei der Bierbörse sowieso schon lange. Dieses Jahr sind auch die Lichterketten dran: Die wird es in der Form nicht mehr geben, Leuchten aus LED ersetzen sie – und sollen mindestens 20 000 Watt einsparen. Auch die Scheinwerfer werden nach und nach von Halogen auf LED umgestellt.

Mehr Busse fahren An der Wupperbrücke Düsseldorfer Straße richtet der Verkehrsbetrieb Hüttebräucker eine Sonderhaltestelle (Mast Nummer fünf) ein, die täglich ab circa 18 Uhr angefahren wird. Busse der Linie 253 fahren bis etwa 22 Uhr im 60-Minuten-Takt und darüber hinaus bis 00.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. (aga)

Ein neues Sicherheitskonzept hat Stefanie Schlösser von der Stadt Leverkusen vorgestellt. Ähnlich zu dem Projekt „Luisa“, bei der Mädchen und Frauen, die sich bedrängt fühlen und Hilfe suchen, in Geschäfte gehen und das Codewort „Luisa“ nennen können, soll das Projekt „Panama“ an der Opladener Bierbörse angewendet werden. „Panama“ ist bereits auf mehreren Festivals in NRW im Einsatz gewesen. Sobald ein Jugendlicher im Gespräch oder an der Theke das Wort „Panama“ – in welchem Zusammenhang auch immer – fallen lässt, informieren Standbetreiber die Organisatoren und das Rote Kreuz, um jemanden zu schicken, der den jungen Mensch aus der Situation herausnimmt und ins DRK-Zelt bringt. Dort kann in Ruhe geklärt werden, wie man helfen kann. Vielleicht geht es auch nur um die Frage, wie die Person nach Hause kommt. Die Verkehrsbetriebe stocken den Fahrplan auf jeden Fall schonmal auf.

Mehr Infos unter www.bierboerse.com/city/leverkusen-opladen.htm