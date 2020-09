Grüne legen zu, AfD erstmals drin: CDU vor SPD im Leverkusener Stadtrat – OB-Stichwahl

Stadtratswahlergebnis: Jetzt ist es amtlich - Die CDU ist stärkste Kraft in Leverkusen (14 Sitze, 27,8 Prozent), danach folgt die SPD (13 Sitze, 25,2 Prozent) und die Grünen (9 Sitze, 17,9 Prozent). Die Bürgerliste (6,1 Prozent), Opladen Plus (6 Prozent) und die FDP (4,9 Prozent) erhalten jeweils drei Sitze. Auch die AfD (5,7 Prozent) ist auch erstmalig im Stadtrat vertreten mit drei Sitzen. Die Linke hat zwei (35 Prozent), die Klimaliste (1,5 Prozent) und Aufbruch Leverkusen (1,4 Prozent) jeweils einen Sitz errungen.

Die CDU ist nur noch hauchdünn stärkste Fraktion im Leverkusener Rat.

Die Auszählung bewegt sich dem Ende zu. Die Wahlbeteiligung in Leverkusen liegt bei knapp 48 Prozent.

Ganz knapp war es beim CDU-Abgeordneten Rüdiger Scholz: Mit gerade mal 0,4 Prozent Vorsprung bei den Stimmen konnte er ein Direktmandat für den Stadtrat in Rheindorf-Mitte erlangen.

Er hatte sich offenbar deutlich mehr erhofft: Frank Schönberger.

Leverkusens Politiker haben auch Erfolg in anderen Städten: Leverkusens ehemaliger Kämmerer Frank Stein konnte sich gerade mit einer absoluten Mehrheit das Amt des Bürgermeisters von Bergisch Gladbach sichern. Er trat als gemeinsamer Kandidat von SPD, Grüne und FDP an.

Auch in Bad Laasphe wurde der ehemalige Leverkusener Dezernent Dirk Terlinden mit einer absoluten Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Er trat als gemeinsamer Kandidat von CDU, FDP und Grünen an.

Auch Opladen Plus bekommt ein Direktmandat: Oliver Faber gewinnt den Kreis Opladen-Nord.

Frank Schmitz von der CDU gewinnt mit 0,5 Prozent Vorsprung vor der SPD den Wahlkreis Alkenrath/Schlebusch-West.

Den Prognosen für den Stadtrat zufolge haben die Grünen enorm zugelegt: Wenn es so bleibt, können sie ihr Ergebnis der letzten Wahl verdoppeln. Aktuell liegen sie den Auszählungen zufolge bei 18 Prozent. Die CDU liegt bei knapp 27, die SPD bei knapp 26 Prozent.

In Leverkusen wurden auch an verschiedenen Stellen Pavillons als Wahllokale aufgestellt.

Die zweite Direktkandidatin steht fest: Heike Bunde von der SPD in Rheindorf-Süd. Ihre Partei ist vor der Bürgerliste stärkste Kraft geworden.

Bei den Bezirksvertretungen zeichnet sich ein Trend ab: Im Bezirk I hat die SPD die Nase vorn, im Bezirk II liegen SPD und CDU mehr oder weniger gleichauf, im Bezirk III führt aktuell die CDU.

Das erste Direktmandat geht an die SPD: Eva Ariane Koepke konnte den Nordwesten Wiesdorfs verteidigen. Die „rote Herzkammer“ der Stadt bleibt in der Hand der Sozialdemokraten.

Wahlleiter Marc Adomat sieht die Stichwahl zwischen Uwe Richrath und Frank Schönberger als gesetzt, da Richrath die nötige Mehrheit von 50 Prozent kaum mehr erreichen kann.

Ralf Krieger Foto:

Bei der Wahl zum Stadtrat zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der SPD ab.

Eine erste Prognose zeichnet sich ab: Uwe Richrath hat laut Zwischenstand der Stadt knapp doppelt so viele Stimmen errungen wie sein Kontrahent (aktuell 45 zu 21 Prozent der ausgezählten Stimmen). Damit würde es auf eine Stichwahl hinauslaufen. Bei der Ratswahl könnte die CDU erneut stärkte Kraft werden, gefolgt von SPD, Grünen und AfD.

Der erste Stimmbezirk, der ausgezählt wurde, war dieses Mal Küppersteg. Knapp 43 Prozent der Wähler favorisieren hier Uwe Richrath als Oberbürgermeister,. Frank Schönberger erringt nur knapp die Hälfte der Stimmen. Aber der Abend ist ja noch lang.

Seit 18 Uhr haben die Wahllokale in Leverkusen geschlossen. Knapp 128.000 Bürgerinnen und Bürger konnten heute einen neuen Stadtrat, eine neue Bezirksvertretung und einen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wählen. Hinzu kommt der Integrationsrat.

Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt gegen 16 Uhr bei 44,1 Prozent (24,81 Prozent Urnenwahl und 19,33 Prozent Briefwahl). Aktuell werden die Stimmen zur OB-Wahl ausgezählt.

Die Stadt lädt ab 18 Uhr in den Terrassensaal im Forum zur Wahlpräsentation ein (nur mit Anmeldung an Sitzungsdienst@stadt.leverkusen.de). Die Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen und über die App „VoteManager“ können sich die Leverkusener jederzeit über die aktuellen Ergebnisse informieren. Wahl-Organisatorin Melanie Offermann schätzt, dass ab 18.30 Uhr erste Ergebnisse aus einzelnen Wahllokalen eintrudeln. Das vorläufige Ergebnis für die Oberbürgermeisterwahl (sie wird als erstes ausgezählt) wird gegen 20.30 Uhr erwartet. Dann folgt die Auszählung des Stadtrats und der Bezirksvertretungen, hier wird das vorläufige Ergebnis für circa 22 Uhr erwartet. Auf unserer Seite finden Sie selbstverständlich alle wichtigen Informationen

Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann trotzdem seine Stimme abgeben: Man muss sich dafür im Wahllokal mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Wer nicht mehr weiß, wo er hinmuss: Unter Eingabe der Wohnadresse kann das Wahllokal im Internet ermittelt werden: https://www.wahlschein.de/IWS/start.do Eine Übersicht aller Wahlräume ist auch über die Wahl-App „VoteManager“ zu finden. (aga)