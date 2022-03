Leverkusen -

In Rheindorf musste die Feuerwehr am Montagnachmittag zur Grundschule in der Masurenstraße ausrücken. Passanten hatten die Feuerwehr gerufen, weil sie Rauch gesehen hatten. 35 Einsätzkräften seien laut Feuerwehrangaben ausgerückt. Zunächst sei eine Person als vermisst gemeldet worden, das habe sich nicht bestätigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Toilettenpapierrolle Feuer gefangen hatte. (aga)