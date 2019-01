Guten Rutsch, Leverkusen!: Zukunftsvisionen aus Wachsfiguren für Lev

Leverkusen -

Umgeknickte Pilze, die man für Türgriffe halten kann, Fische, die um 90 Grad gedreht an Eisbecher gemahnen und eine Frau mit Rüschenärmeln, die auch eine rausgestreckte Zunge darstellen könnte. Klingt halluzinogen und vielleicht nach Dosierungsfehlern lokaler Pharma-Erzeugnisse, ist aber lediglich das Ergebnis eines Experiments in der Redaktion des „Leverkusener Anzeiger“.

Dass Bleigießen als Orakel und Ritual für den Jahreswechsel wieder in ist, wurde uns zugetragen, auch wenn es 2018 natürlich heißt: Wachsgießen, denn Blei ist bekanntlich giftig.

Sara Pichireddu, Christine Badke und Martin Böhmer (von links) deuten mit Wachsgießen Leverkusens Zukunft. Ralf Krieger Foto:

Und auch wir wollen der Leverkusener Deponie keine weiteren Giftstoffe zuführen, sondern vielmehr konzentriert und voller positiver Energie anhand der entstandenen Figuren auf die Zukunft Leverkusens blicken. Wie es sich für den konstruktiven Journalismus gehört. Zu dritt halten wir im Konferenzraum, in dem wir sonst ganz anders über Leverkusener Themen diskutieren, Löffel mit dem Rohstoff über Teelichte und lassen das flüssige Weissagungsmaterial vorsichtig in kaltes Wasser fließen.

Gespannt starren wir auf die sich verfestigenden Figuren, hin- und hergerissen zwischen freier Assoziation und der Anleitung auf der Wachsfiguren-Verpackung, auf der angeblich geläufige Deutungen festgehalten sind. Sieht Leverkusen blühenden Landschaften entgegen? Oder kommt durch Ungeschicklichkeiten beim Gießen gleich heraus, dass die Bahnstadt nach Hitdorf, Mazda nach Quettingen und das Dach für den neuen Busbahnhof in Wiesdorf nach Lützenkirchen versetzt wird?

Hoffentlich haben die (bereits bleigießenden) alten Römer nicht wichtige Entscheidungen davon abhängig gemacht. Denn meist sieht man zunächst einmal – nichts. Anders als in der Anleitung beschrieben, halten wir die Ergebnisse aber nicht gegen das Licht und interpretieren die Umrisse, sondern lassen uns von den bizarren Skulpturen inspirieren.

Nummer eins: Daumen hoch oder Bizeps für Leverkusen. Ralf Krieger Foto:

Schließlich, viele Deutungsansätze später, kommt so etwas wie eine Zukunftsvision mittels Wachshaufen für Leverkusen zustande: Nummer eins ist eindeutig Daumen hoch (oder Bizeps, wie Kollege Martin Böhmer favorisiert). Ein „Gefällt-mir-Button“ für Lev, super! Oder heißt das, es kann nur besser werden? Hm.

Nummer zwei könnte ein Herz sein. Aber ist da ein Pilz drin? Ralf Krieger Foto:

Kollegin Sara Pichireddu sieht in Objekt zwei eindeutig ein anatomisches Herz. Das steht für Glück und Gesundheit, Leverkusen, Du schwingst Dich in ungeahnte Höhen! Aber halt! Der Fotograf sieht darin auch einen Pilz. Au wei, ist es krank? Puh, laut Anleitung im Gegenteil. Der Pilz deutet auf Fleiß und Erfolg. Die Projekte bauen sich 2019 nachgerade von selbst, die City C wird Preise einfahren!

Ein Fisch könnte Nummer drei sein. Umgedreht ein Füllhorn. Ralf Krieger Foto:

Gebilde Nummer drei bereitet uns Kopfzerbrechen. Ein Fisch kommt auf der Pappschachtel nicht vor (Sara). Urchristentum (Martin)? Mein Silvesterhauptgericht Heilbutt mit Lardo? Ein Füllhorn (Sara)? Eine gefüllte Socke, sagt Fotograf Ralf Krieger. Mensch Lev, wieder gewonnen, ein Sack voller Gewerbesteuer!

Der Esel von hinten, Nummer vier, verdirbt die Bilanz nur fast. Ralf Krieger Foto:

So, viertes und Letztes. Ein Elefant von hinten. Gibt es nicht. Die Anleitung lässt einen Esel zu: „Nur nicht in den Spiegel schauen!“ Sind etwa alle positiven Voraussagen für Leverkusen hinfällig? Aber nein. Wir sehen es so: In den Spiegel schauen müssen wir alle, auch im kommenden Jahr. Und dafür haben wir ja gute Vorsätze, genau wie Leverkusen.

Dabei ist die Redaktion auch im kommenden Jahr wieder gern behilflich. Und schließt mit: Guten Rutsch. Liebes Leverkusen, alles wird gut!