Leverkusen – An der Aktion „Landtag macht Schule“ hat in dieser Woche eine neunte Klasse der Theodor-Wuppermann-Hauptschule teilgenommen. Der Aktionstag soll Jugendlichen die Arbeit des Düsseldorfer Landtags praxisnah vorstellen und einen persönlichen Kontakt zu Demokratie herstellen. Landtagspräsident André Kuper (Mitte) empfing die Schülerinnen und Schüler im Landtagsgebäude am Rhein und stand für Erläuterungen zur Verfügung. Rund 400 Schüler aus verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens nahmen an dem Aktionstag teil. Am Ende gab es für jeden Teilnehmer ein Grundgesetz im Pocket-Format zum Mitnehmen.