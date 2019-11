Heimatverbundenheit2,9

Verkehrsanbindung2,7

ÖPNV3,0

Kinderfreundlichkeit2,9

Sicherheit3,0

Einkaufsmöglichkeiten2,7

Schlebusch hat in unserem Heimat-Check mit einer Gesamtnote von 2,8 den zweiten Platz belegt, nur Bergisch Neukirchen schnitt leicht besser ab. Die besten Noten im ganzen Stadtgebiet konnte Schlebusch für die Kategorien Heimatverbundenheit und Einkaufsmöglichkeiten verbuchen. Was als nicht so gut bewertet wird, sind die Parkmöglichkeiten und die Sauberkeit.