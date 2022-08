Hitdorf und Opladen: Leverkusener können sich zu umstrittenen Bauprojekten äußern

Leverkusen -

An der Weinhäuserstraße in Hitdorf, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kleingartenanlage, soll eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Weil dazu ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen geändert werden muss, liegen die entsprechenden Planungsunterlagen vom 16. August bis 15. September öffentlich aus und können beim Baudezernat der Stadtverwaltung im Elberfelder Haus, Hauptstraße 101, eingesehen werden.

Das Bauvorhaben ist im Stadtteil nicht unumstritten, vor allem, was das zu erwartende Verkehrsaufkommen angeht. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen wurden dazu im Mai einige Bedenken laut. Die Befürchtung geht vor allem dahin, dass sich zu Bring- und Abholzeiten die Elterntaxis im bislang ruhigen angrenzenden Wohngebiet im Hitdorfer Norden knubbeln könnten.

Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen und möglichst vielen Meinungen Gehör zu verschaffen, findet am kommenden Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr eine Bürgerversammlung in der Stadthalle Hitdorf zum Thema statt, zu der die Stadtverwaltung Leverkusen einlädt. Vor allem die CDU in Hitdorf wirbt für die Teilnahme daran, da sie die Verkehrsanbindung für problematisch hält.

Großer Neubau in Opladen

Ein weiterer Bebauungsplan, der im Zuge der Bürgerbeteiligung bis Mitte September öffentlich ausliegt und zu dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Bedenken und Anregungen vorbringen können, betrifft einen zentralen Bereich Opladens, zwischen Altstadtstraße, Kölner Straße, Opladener Platz und Münzstraße. Konkret geht es dabei um ein Bauvorhaben des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO), der ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus an der Birkenbergstraße / Ecke Kämpchenstraße errichten möchte.

An dieser Stelle an der Birkenbergstraße will der GBO neu bauen. Ralf Krieger Foto:

Der Neubau soll sich an die jüngste Bebauung durch den GBO an der Kämpchenstraße anschließen und bis über das frühere Gebäude der Deutschen Bank an der Birkenbergstraße hinwegreichen. Außerdem soll mit dem neuen Bebauungsplan die Ausbreitung von Vergnügungsstätten aus den Bereichen Freizeit, Erotik und Glücksspiel sowie Wettannahmestellen begrenzt werden. Der Plan liegt ebenfalls bis 15. September in Wiesdorf bei der Bauverwaltung öffentlich aus.