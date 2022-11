Hochzeit in und um Leverkusen: An diesen 14 Orten kann geheiratet und gefeiert werden

Leverkusen -

Neben Brautkleid, Ringen und Termin ist der Ort einer der ersten Punkte, der bei der Hochzeitsplanung abgehakt werden muss. Die passenden Räumlichkeiten zu finden, ist dabei gar nicht so leicht. Vor allem, wenn kein Überblick über die Möglichkeiten besteht. Wir haben eine Auswahl an schönen Locations für Leverkusen und Umgebung gesammelt.

Unter der Woche finden standesamtliche Trauungen im Rathaus in Leverkusen-Wiesdorf, Friedrich-Ebert-Platz 1, statt. Die Termine können circa ein halbes Jahr vorher gebucht werden. Das Standesamt bietet zusätzlich das Angebot „Ambiente Plus“ für Paare mit Wohnsitz in Leverkusen an. Damit können Ehen an anderem Ort oder zu anderer Zeit geschlossen werden. Dafür müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden.

Voraussetzungen für „Ambiente Plus“ - Der Raum muss einen würdigen Rahmen und genügend Sitzplätze für das Paar, den Standesbeamten und eventuelle Trauzeugen und Gäste haben.

- Zeremonien im Freien sind nicht möglich.

- Für den Standesbeamten muss ein weiterer abschließbarer Raum zur Verfügung stehen.

- Der Trauungsraum muss vom Ort der Hochzeitsfeier getrennt sein.

- Der Standesbeamte genießt für die Dauer des standesamtlichen Aktes das Hausrecht.

- Der Eigentümer/Vermieter regelt die Kosten für Reinigung und Weiteres in einem Vertrag, der dem Standesamt vorher zur Einsicht vorgelegt werden muss.

Doch auch für ihre Feier suchen Paare die perfekte Location. Hier kann in und um Leverkusen geheiratet und/oder gefeiert werden:

Almweiß (ehemals Hüttenzauber)

Die rustikale Hütte Almweiß in Opladen kann flexibel eingerichtet werden. Motto ist, dass Paare ihre Feier genießen können, ohne sich um viel kümmern zu müssen. Das Team hilft bei der Organisation und will individuelle Wünsche erfüllen. Alle Services können vor Ort gebucht werden.

Wo: Robert-Blum-Straße 62, 51373 Leverkusen

Art: Feier, standesamtliche Trauung möglich, aber sehr selten

Größe: 30 bis 80 Personen

Services: Essen, Getränke, Personal, Musik möglich

Anmeldung: 6 bis 12 Monate vorher

Website: www.huettenzauber-am-silbersee.de

BayArena

Die Barmenia-Lounge des Stadions von Bayer 04 Leverkusen bietet viel Platz für Hochzeitsgesellschaften. Ein Buffet wird immer vom Team organisiert, alles weitere kann selbst geplant werden. Außerdem kommt das Standesamt einmal im Jahr in die BayArena in Küppersteg und traut Paare standesamtlich, das nächste Mal am 22. Juli 2023.

Wo: Bismarckstraße 122–124, 51373 Leverkusen

Art: standesamtliche Trauung, Feier

Größe: 30 bis 170 Personen

Services: Buffet

Anmeldung: mind. 2 Wochen bis 6 Monate vorher

Website:www.bayer-gastronomie.de/de/heiraten-in-der-bayarena

Ausgefallen und für Fans wie gemacht - Im Stadium von Bayer 04 Leverkusen können Paare sich trauen lassen. Neil Baynes Foto:

Funkenturm

Um den Karneval zu finanzieren, vermieten die Opladener Altstadtfunken die Räume des Funkenturms für Feiern. Trauungen sind an zwei Terminen im Jahr möglich, als nächstes am 26. Mai und 25. August 2023. Auch Hochzeitsfeiern sind möglich. Zu beachten ist aber: Termine der Funken gehen immer vor. Das Datum muss also in den Terminkalender passen.

Wo: Bahnstadtchaussee 8, 51379 Leverkusen

Art: standesamtliche Trauung an ausgewählten Terminen, Feier

Größe: bis 80 Personen

Services: Theken-Service von Funken immer mit inbegriffen, sonst kein Service

Anmeldung: ca. 4 Wochen vorher

Website:altstadtfunken-opladen.de

Die Opladener Altstadtfunken vermieten den Funkenturm auch für Feiern. Ralf Krieger Foto:

Gut Landscheid

Das Gut Landscheid in Burscheid bietet unterschiedliche Räumlichkeiten für Hochzeiten an. So können auch Hochzeiten jeglicher Größenordnung stattfinden. Trauungen können im dafür vorgesehenen Trauzimmer organisiert werden, es gibt aber auch eine kleine historische Kapelle. Das Team kann auch bei der Konzeption der Veranstaltung helfen.

Wo: Haus Landscheid 1–2, 51399 Burscheid

Art: Feier, standesamtliche Trauung, freie Trauung

Größe: 15-100 Personen

Services: Essen vom Restaurant, alle weiteren Dienstleister können vermittelt werden

Anmeldung: ca. Dreivierteljahr vorher

Website: www.gutlandscheid.de

Im Gut Landscheid können verschiedene Räume für Hochzeiten gebucht werden. Stefanie Schmidt Foto:

Haus am Park

Das Restaurant Haus am Park in Küppersteg setzt auf Flexibilität und persönliche Hochzeiten. Die Inhaber wollen das Brautpaar kennenlernen und mit ihnen gemeinsam planen. Deshalb gibt es auch keine Pauschalangebote. Das Essen, je nach Größe Buffet oder Menü, ist immer inbegriffen, wird aber an die Hochzeitsgesellschaft angepasst. So ist beispielsweise ein veganes Angebot möglich.

Wo:Bismarckstraße 186, 51373 Leverkusen

Art: Feier, freie Trauung möglich

Größe: bis 170 Personen

Services: Essen immer inbegriffen, weitere Dienstleistungen können vermittelt werden, aber auch vom Haus angeboten werden

Anmeldung: ca. 5 Monate bis ein Jahr vorher

Website: www.hausampark.info

Das Haus am Park setzt bei Hochzeiten auf Individualität. Britta Berg Foto:

Kasino Leverkusen

Im Kasino der Bayer-Gastronomie können Hochzeiten nach unterschiedlichen Geschmäckern gefeiert werden. Die Räume bieten Platz für kleine und sehr große Gesellschaften. Um das Essen wird sich immer gekümmert, im Restaurant Löwe gibt es das à la carte. Freie Trauungen können selbst organisiert werden.

Wo: Kaiser-Wilhelm-Allee 3, 51373 Leverkusen

Art: Feier, freie Trauung

Größe: 5 bis 700 Personen

Services: Essen immer inbegriffen, andere Services können vermittelt werden

Anmeldung: sobald man einen Termin hat

Website:www.bayer-gastronomie.de/de/kasino-leverkusen

Lambertsmühle Burscheid

In zwei Räumen der Lambertsmühle in Burscheid können sich Paare unter der Woche und nach Absprache samstags standesamtlich trauen lassen. Bei gutem Wetter kann auch unter einer großen Rotbuche geheiratet werden. Die Anmeldung erfolgt über das Standesamt Burscheid. Für Feiern stehen die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung.

Idyllisch und klein - Das Standesamt Burscheid verheiratet in und an der Lambertsmühle. Britta Berg Foto:

Wo: Lambertsmühle, 51399 Burscheid

Art: standesamtliche Trauung

Größe: bis 80 Personen

Services: kein Service

Anmeldung: ca. 6 Monate vorher

Website: lambertsmühle-burscheid.de

Schloss Eicherhof

Wo auch schon Bundesfinanzminister Christian Lindner seine erste Hochzeit 2011 hatte, können auch weniger berühmte Paare ihre Liebe feiern: Auf dem Schloss Eicherhof in Leichlingen. Das Standesamt Leichlingen bietet diverse Termine für Trauungen im Spiegelsaal und im Sommer auch im Schlossgarten an. Das Paar mit dem letzten Trautermin des Tages kann dann auch im Erdgeschoss und auf der Veranda feiern.

Wo: Am Hammer 13, 42799 Leichlingen

Art: standesamtliche Trauung, Feier

Größe: Trauung bis 60, Feier bis 70 Personen

Services: Servicekräfte vor Ort, weitere Dienstleister können vermittelt werden

Anmeldung: voraussichtlich ab 1. Juli 2023 für die darauffolgenden 18 Monate

Website:www.schloss-eicherhof.de

Rund um Schloss Eicherhof findet im Oktober ein Herbstmarkt statt. Im Schloss kann aber auch geheiratet werden. Ralf Krieger Foto:

Schloss Morsbroich

In den großen Spiegelsaal von Schloss Morsbroich in Alkenrath kommt das Standesamt Leverkusen jeden ersten Samstag im Monat. Paare können dann getraut werden. Unabhängig davon kann auch nach Absprache immer frei oder mit dem Ambiente-Plus-Paket geheiratet werden. Feiern finden auf dem Schloss nicht statt.

Wo: Gustav-Heinemann-Straße 80, 51377 Leverkusen

Art: standesamtliche Trauung

Größe: bis 60 Personen

Services: keine Services

Anmeldung: ca. 9 bis 12 Monate vorher

Website:www.museum-morsbroich.de

Jeden ersten Samstag im Monat kann im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich geheiratet werden. Ralf Krieger Foto:

Sensenhammer

In der Schmiedehalle des Industriemuseums Freudenthaler Sensenhammer traut das Standesamt an einem Termin im Jahr, als nächstes am 24. Juni 2023. An anderen Terminen kann eine Hochzeit über das Ambiente-Plus-Programm veranstaltet werden, dabei muss alles selbst organisiert werden. Auch Feiern sind möglich. Um den Termin muss sich frühzeitig gekümmert werden. Dem Museum in Schlebusch ist es wichtig, zu den Paaren eine Bindung aufzubauen und auch danach den Kontakt zu halten.

Wo: Freudenthal 68, 51375 Leverkusen

Art: standesamtliche Trauung, Feiern möglich

Größe: Trauung bis 100, Feiern bis 200 Personen

Services: keine Services

Anmeldung: ca. ein Jahr vorher

Website:www.sensenhammer.de

Rustikal und voller Geschichte – In der Schmiedehalle des Sensenhammers verheiratet das Standesamt Leverkusen. Ralf Krieger Foto:

Sieferhof Burscheid

Hochzeiten im Boho-Stil sind auf dem Biobetrieb Sieferhof in Burscheid beliebt. Von Ende Mai bis Mitte September vermietet der Hof die große Scheune, in der über den Winter das Jungvieh steht. Für den Sommer wird alles freigeräumt, sodass der Stall als nackte Location genutzt werden kann. Alles andere, auch Bestuhlung und Deko, muss vom Paar organisiert werden.

Wo: Sieferhof 1, 51399 Burscheid

Art: nur Feiern

Größe: 45 bis 140 Personen

Services: keine Services

Anmeldung: 1,5 Jahre vorher, ab Januar für das Folgejahr

Julia und Frank Paas führen den Sieferhof in Burscheid. Ralf Krieger Foto:

Marimars Tanztempel

Die Tanzschule in Manfort stellt ihre Räumlichkeiten an Wochenenden für mittelgroße Hochzeits-Feiern zur Verfügung. Der Raum mit 60 Quadratmeter großer Bühne und separatem Theken- und Empfangsbereich kann individuell eingerichtet werden. Auch eine Bühnenshow wird auf Wunsch angeboten.

Wo: Kalkstraße 31A, 51377 Leverkusen

Art: nur Feier

Größe: 30 bis 140 Personen

Services: immer mit Services

Anmeldung: ca. 3 Monate vorher

Website:marimars-tanztempel.de

Toscana Festhalle

Die Toscana Festhalle in Leichlingen hat, anders als Gerüchte vermitteln, nicht geschlossen. Sie bietet sich für größere Hochzeiten an. Sowohl Feiern als auch Trauungen können organisiert werden. Der Inhaber kann bei der Planung helfen und Dienstleister vermitteln.

Wo: Opladenerstr. 2, 42799 Leichlingen

Art: Feier, standesamtliche Trauung

Größe: 150 bis 750 Personen

Services: Dienstleister können vermittelt werden

Anmeldung: 10 bis 12 Monate vorher

Website:www.toscana-festhalle.de

Die historische Villa Wuppermann kann für Trauungen und Feiern gemietet werden. Thomas Käding Foto:

Villa Wuppermann

In der Villa Wuppermann bietet das Leverkusener Standesamt am ersten Freitag jedes Monats Trauungen an. An anderen Terminen können über „Ambiente Plus“ ebenfalls standesamtliche Trauungen organisiert werden. Gefeiert werden kann mit mittelgroßer Gruppe im Gewölbekeller oder im Kaminzimmer der Villa in Schlebusch.

Wo: Mülheimer Str. 14, 51375 Leverkusen

Art: standesamtliche Trauung und Feier

Größe: bis ca. 80 Personen

Services: lokale Dienstleiter können vermittelt werden

Anmeldung: ca. 6 bis 12 Monate vorher, nicht länger

Website:www.villawuppermann.de