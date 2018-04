Im Praxistest durchgefallen: E-Autos blieben im Alltagsbetrieb der TBL auf der Strecke

Leverkusen -

Für den harten Kommunaldienst scheinen Elektrofahrzeuge noch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) testen seit einem Jahr mehrere reine E-Autos im Alltagsbetrieb und legten dem Verwaltungsrat jetzt eine überaus gemischte Zwischenbilanz vor. Demnach erfüllt der Renault Kangoo ZE die Anforderungen an Reichweite und Praxistauglichkeit noch gerade eben, während das Modell Streetscooter mehr Probleme als Nutzen beschert. Hans-Michael Bappert, stellvertretender TBL-Vorstand, berichtete dem Gremium, dass der Renault kaum über 100 Kilometer weit kommt, bis er an ein Ladegerät muss.

Sinkende Reichweite

Je nach Stromquelle und Zustand der Batterie dauere es dann bis zu zwölf Stunden oder länger, bis die Akkus wieder geladen sind. Je schneller es gehen solle, umso teurer werde der Ladevorgang allerdings. Bei Temperaturen um null Grad Celsius sinke die Reichweite außerdem auch mehr oder weniger deutlich unter die 100-Kilometer-Marke.

Der Streetscooter, den auch die Deutsche Post einsetzt, kann nicht einmal damit mithalten. So wie den Briefträgern erging es nämlich auch den TBL-Fahrern, die zumindest im Winter bei eingeschalteter Heizung und Gebläse keine Chance mehr hatten, zurück zum Betriebshof in der Fixheide zu kommen. Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, so Bappert, rechneten sich Anschaffung und Unterhaltung der relativ teuren Fahrzeuge ohnehin nicht.

Auch der Nutzen für die Umwelt hält sich in Grenzen, weil die Technischen Betriebe keinen Öko-, sondern ganz normalen Strom beziehen, der weit überwiegend aus den rheinischen Braunkohle-Kraftwerken stammt. Der Test wird mit dem Renault Kangoo ZE dennoch fortgesetzt, während der Streetscooter aus dem TBL-Fuhrpark verschwinden soll.