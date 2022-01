Im Wupsibus und Vereinsheim: Hier können Sie sich in Leverkusen impfen lassen

Leverkusen -

Ein Überblick über die Impfmöglichkeiten in der ersten Januarwoche - zusätzlich bieten viele Ärzte Corona-Schutzimpfungen an.

Mobile Impfaktionen

Mittwoch, 05.01.2022, von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, steht das mobile Impfteam in einem Wupsi-Bus an der Haltestelle Peenestraße in Rheindorf (Peenestraße 1, 51371 Leverkusen).

Donnerstag, 06.01.2022, 14:00 – 18:00, Gerätehaus Feuerwehr, Opladener Straße 2, 51375 Leverkusen

Freitag, 07.01.2022, 15:00 – 18.00 Uhr, JOB Service Beschäftigungsförderung, Humboltstr. 50, 51379 Leverkusen

Samstag, 08.01.2022, 13:00 – 17:00, Roland Bürrig Vereinsheim, Heinrich-Brüning-Straße 171, 51371 Leverkusen

Für mobile Impfangebote muss kein Termin vereinbart werden. Das Angebot gilt für Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren, für Boosterimpfungen ab 18 Jahren, wenn die zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Es werden aktuell Impfungen ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna (ohne Auswahlrecht) angeboten. Unter 30jährige sowie Schwangere erhalten ausnahmslos BioNTech.

Dauerhaftes stationäres Impfangebot

Luminaden, obere Ebene gegenüber dem Bürgerbüro, Wiesdorfer Platz, 51373 Leverkusen

Montag – Freitag 10.00 – 18.00 Uhr; Samstag und Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr

Das Impfangebot in den Luminaden kann ausschließlich über eine Online-Terminbuchung wahrgenommen werden. Bürgerinnen und Bürger können sich über ein Portal anmelden: https://impfung.leverkusen.de/

Klinikum Die Impfstellen für Erwachsene sind am 29.12., 30.12. und ab dem 03.01. geöffnet Die Öffnungszeiten sind:

Montags bis freitags: 8 - 15.30 Uhr

Samstags und sonntags: 10 - 16 Uhr

Kein Termin notwendig!

Impfstellen für Kinder

Impfstellen für Kinder ab fünf Jahren befinden sich in den Luminaden und am Klinikum, Termine können nach Verfügbarkeit im Internet gebucht werden unter Derzeit sind alle Termine vergeben, allerdings werden ab und zu einzelne Termine bei einer Absage frei. Termine können über das städtische Portal unter https://impfung.leverkusen.de/ gebucht werden.

Hinweis:

Um den organisatorischen Ablauf der Impfungen zu erleichtern, wird dringend darum gebeten, Impfunterlagen vorab ausgefüllt mitzubringen. Dies gilt für alle mobilen und stationären Impfangebote.

Die Unterlagen (Aufklärungsmerkblatt, Anamnese- und Einwilligungsbogen) sind auf der Seite des Robert-Koch-Instituts abrufbar: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.html

Dort sind folgende Unterlagen – je nach Impfstoff - erhältlich:

Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna)

Die Übersicht zu allen aktuell anstehenden Impfterminen ist auf der städtischen Homepage zu finden:

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/corona-info-leverkusen/impfungen/uebersicht-alle-impftermine.php